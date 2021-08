Bella Rose danst voor het laatst in Aken

Het was in Tokio al aangekondigd, maar nu maakt het CHIO Aachen het zelf ook bekend: de topmerrie Bella Rose van Isabell Werth neemt afscheid in de Aachener Soers. De wereldkampioene van Tryon 2018 en de Europees kampioene van Rotterdam 2019 gaat nu een toekomst als fokmerrie tegemoet.