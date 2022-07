Bella Rose haar laatste dans: afscheidsgala CHIO Aken

Bella Rose haar laatste dans, een merrie die Isabell Werth alles heeft gebracht. Werth mocht de afgelopen jaren dan wel beschikken over de beste paarden van de wereld, de vosmerrie Bella Rose (Belissimo M x Cacir x) had altijd net dat beetje extra. Haar palmares is te lang om op te schrijven, haar ontwikkeling kan hier nog eens rustig nagelezen worden. Er waren talloze overwinningen waaronder twee gouden medailles op het WK 2018 in de VS, drie gouden medailles op het EK 2019 in Rotterdam en teamgoud en individueel zilver op de Olympische Spelen in Tokyo afgelopen zomer. Deze avond speciaal voor Bella Rose stond in het teken van ''Ciao Bella'': onder luid applaus van 5000 fans nam de merrie vanavond officieel afscheid van de sport.

Vlak voor haar officiële afscheid kreeg ze een zware koliek aanval waardoor haar afscheid uitbleef. Vanavond betrad Bella Rose nog een keer haar favoriete stadion: in het Deutsche Bank Stadion nam de merrie onder een staande ovatie afscheid van haar publiek. Tijdens het driekwartier durende afscheid toonde de combinatie nog een keer hun gouden kür op muziek. Isabell Werth mag dan wel de koningin van de dressuur zijn, Bella Rose heeft in haar carrière alle harten gestolen. Met tranen in haar ogen bedankte Werth iedereen die een rol speelde in de carrière van Bella Rose. Arnd Bronkhorst was erbij en legde het afscheid prachtig vast. Bekijk de fotoreportage van het afscheid hieronder.