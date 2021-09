Bella Rose krijgt tegel op Walk of Fame in Aken

Een plaatsje op de Walk of Fame in Aken is alleen voor de allergrootsten van de sport weggelegd. En sinds afgelopen weekend ligt er weer een hoefijzer van een topper bij. Op de heilige grond van de Soers heeft nu ook Bella Rose van Isabell Werth een plaatsje naast onder andere Halla, Cumano, Hickstead, Zenith, Ahlerich, Rembrandt, Totilas en Valegro.