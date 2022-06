Ad Aarts, bondscoach van de vierspanrijders, heeft zijn team voor de Nations Cup op CHIO Aken bekend gemaakt. Het team bestaat uit vader en zoon IJsbrand en Bram Chardon en Koos de Ronde.

Voor de Nederlandse vierspanmenners is Aken een belangrijke opmaat naar het WK in Pratoni del Vivaro (Italië) in september. Nederland won in Aken meerdere malen de landenwedstrijdstrijd. Voor de vierspanmenners begint Aken op donderdag 30 juni.

Programma CHIO Aken

Bron: Persbericht KNHS