Charlotte Dujardin: ‘Imhotep is echt mijn paard voor de toekomst’

Charlotte Dujardin neemt deze week voor het eerst sinds 2019 weer deel aan CHIO Aken. Met de Everdale-zoon Imhotep maakt de amazone deel uit van het Britse team en de Ampère-dochter Times Kismet rijdt ze in de CDI1* Lichte Tour. Recent gingen Dujardin en Imhotep op CDI Wellington al over de 80% in de Grand Prix en Dujardin hoopt die lijn in Aken door te kunnen trekken. In een interview vertelt ze over haar verwachtingen over de ruin én over het moederschap.

“Imhotep is nog een heel jong paard. Ook al heeft hij vorig jaar deelgenomen aan de Wereldkampioenschappen, moet men niet vergeten dat hij pas tien jaar oud is. Hij is echt mijn paard voor de toekomst. Ik heb grote verwachtingen van hem. Hij maakt op het moment zoveel progressie en hij wint constant aan kracht en expressie. Recent gingen we voor het eerst over de 80% en dat laat zien hij goed hij zich aan het ontwikkelen is”, vertelt Dujardin.

Prioriteiten veranderd

Hoewel de Britse amazone die stijgende lijn hoopt door te kunnen trekken, is ze niet van plan om zichzelf teveel druk op te leggen. “Ik wil simpelweg van mijn tijd hier genieten. Het is zo belangrijk om plezier te hebben in wat je doet. En ik ben gek op wat ik doe, dat maakt me blij.” Dat heeft voor Dujardin ook grotendeels te maken met de geboorte van haar dochter, Isabella Rose. “Nu ik een moeder ben, zijn mijn prioriteiten compleet veranderd. Mijn dochter is het mooiste dat me ooit is overkomen en ik hou ervan om tijd met haar door te brengen. Ik voel me zo gesetteld en ben zo dankbaar voor het kleine gezinnetje dat we nu vormen.”

Moeder en atlete

Dujardins partner Dean Wyatt Golding en haar dochter zijn er in Aken ook bij. “Het is zo speciaal voor me om ze hier bij me te hebben. Voorheen liet ik me onderweg naar een evenement door niets of niemand afleiden en was ik volledig geconcentreerd om wat me te wachten stond. Nu wil ik vooral alles bij elkaar houden. Ik wil de beste moeder voor mijn dochter zijn, maar tegelijkertijd ook de atlete die zich met de wereldtop kan blijven meten. Daarbij draait het niet meer alleen om mij, maar om ons als gezin. Ik wil ze trots maken.”

Bron: CHIO Aken