Charlotte Dujardin: ‘In Aken hoor je alle oooh’s en aaah’s’

Het was geen drukke persconferentie na afloop van de CDI5* Grand Prix op CHIO Aken. Van de top drie had alleen Charlotte Dujardin goed begrepen wanneer ze aanwezig moest zijn en beantwoordde in haar eentje de vragen van de pers. Perschef Edith de Reys grapte zelfs: "Ik denk dat je een bonus van Frank krijgt, voor het feit dat je hier aanwezig bent."

Om de vraag hoe het is om in Aken te rijden, moet Dujardin lachen. “Het publiek is zo intens. Ze zijn zo met je begaan, dat je ze bij het kleinste foutje bijna hoort snakken naar adem. Je hoort als je rijdt aan het publiek of het goed of fout gaat, je voelt echt dat ze heel erg met je betrokken zijn. Het is fantastisch om dat als ruiter te ervaren”, vertelt de amazone.

Geen druk en verwachtingen

Voor Erlentanz (Latimer x Benz) was het de eerste keer in Aken. “Erlentanz is een geweldig paard. Om eerlijk te zijn ben ik ben hier gekomen met de gedachte dat ik geen druk en verwachtingen heb. Ik rijd de ring in en ga er van genieten. Het is een fantastische wedstrijd om aan deel te nemen, het is één van de beste wedstrijden ter wereld.”

Heet

Vier jaar geleden reed Dujardin voor het laatst in Aken, toen op de Europese kampioenschappen met Valegro (Negro x Gershwin). “Toen ik hier met Valegro kwam, was het extreem heet. Met Valegro was het altijd warmer, in de zin dat er veel verwachtingen waren. Mensen dachten altijd dat ik moest winnen, maar uiteindelijk hebben we laten zien dat we net als ieder fouten kunnen maken.”

Leermoment

“Ik heb daar als ruiter heel veel van geleerd. Het heeft me tot een sterker en beter persoon en een betere ruiter gemaakt. Je moet van zulke dingen leren. Het heeft me nooit verslagen, ik heb er juist iets positiefs van proberen te maken en ben niet meer bang dat dingen fout gaan”, aldus Dujardin.

