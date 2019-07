Charlotte Dujardin komt naar het hol van de leeuw

De Britse topdressuurruiters worden vaak wat scheef aangekeken omdat ze in aanloop naar grote kampioenschappen vaak alleen op internationale wedstrijden in eigen land voor de dag komen. Dit jaar pakt Charlotte Dujardin het anders aan: Dujardin komt naar het hol van de leeuw, Aken. Niet met WK-merrie Mount St John Freestyle, maar wel met 'leenpaard' Erlentanz (v. Latimer), die onlangs in Bolesworth 88,5% kreeg in de kür van een Brits jurylid.

Vijf jaar geleden was Dujardin voor het laatst in Aken, toen nog met Valegro. Nu is het al een tijdje geleden dat Dujardin buiten de eigen landsgrenzen op concours ging, vorig jaar de Wereldruiterspelen in Tryon was de laatste keer. Erlentanz liep met Dujardin nog nooit buiten Groot-Britannië. Nu maakt Dujardin in Aken deel uit van het Britse team in de landenwedstrijd.

Bron: Horses.nl