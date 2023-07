CHIO Aken: Sterke vierde plaats voor Kim Emmen in 1,55m Allianz Prize

Kim Emmen liet vandaag zien waarom ze in Aken mag rijden. In een zware 1,55m proef met winning roud stuurde ze Inflame Go (v. Namelus R) twee keer zonder fouten naar de finish. De gereden tijd van 45.89 seconden leverde de vierde plaats op. Gemakkelijk was deze opgave allerminst want van de 32 combinaties gooiden er zes vrijwillig de handdoek in de ring en werd er eentje uitgebeld. Slechts 12 combinaties kwamen met 4 strafpunten of minder aan de finish.

In totaal mochten negen ruiters opnieuw de ring binnenrijden voor de winning round. Twee daarvan hadden in de eerste omloop enkel wat tijdfouten opgelopen, de overige zeven bleven foutloos. Vier combinaties wisten opnieuw de lei schoon te houden waarvan Richard Vogel dit in de snelste tijd deed. Voor eigen publiek stuurde hij de pas negenjarige Cepano Baloubet (v. Chaman) in 38.87 seconden. Dit was bijna 4 (!) seconden sneller dan de nummer twee.

Jana Warger in topvorm

Deze tweede plek kwam in handen van Jana Wargers. De Duitse amazone kent een bijna abnormale vorm dit concours en heeft in vrijwel alle proeven die ze sprong prijzen gepakt (en ook al een 5* proef gewonnen). Dit keer reed de amazone Chacco’s Lady 2 (v. Chacco-Blue) de ring binnen en bezegelde in 42.16 seconden de tweede plaats. Nipt daarachter volgde Marc Dilasser op de derde plaats. De Fransman had 42.30 seconden nodig om Arioto du Gevres naar de finish te rijden.

Kim Emmen knap vierde

Van de vier combinaties die dubbel nul wisten te rijden was Kim Emmen de laatste die dit rijtje afsloot. Ze had Inflame Go fantastisch aan het springen en toonde een heel sterk staaltje rijkunst. Met een dubbele foutloze rit in 45.89 seconden mocht de amazone 9000 euro op haar rekening bijschrijven. Eigenlijk reed Philipp Weishaupt de winnende tijd van 37.77 seconden maar Coby 8 (v. Contagio) sprong een keer niet scherp genoeg van de paal en met vier strafpunten werd de Duitse topfavoriet vijfde.

Uitslag

Bron: Horses.nl