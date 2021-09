CHIO Aken: Philipp Weishaupt snel in Stawag-Prize, Tobias Meyer wint Youngster Cup

Voor de landenwedstrijd, gisteren in Aken, streden de springruiters om de Stawag-Prize. Philipp Weishaupt was op Lacasino (v. Lordanos) met afstand de snelste over de 1,50m-proef direct op tijd. Hij verwees zijn team-collega David Will en Concordia (v. Colorit) met ruim twee seconden naar de tweede plek. Ook in de Youngster Cup kreeg een Duitse winnaar. Hier zegevierde Tobias Meyer met Diamant de Semilly-dochter Fassida v.-H.

Philipp Weishaupt en Lacasino waren gistermiddag de snelsten in de Tabel A direct op tijd over 1,50m. Zoals Weishaupt zegt, met dank aan zijn collega’s Marco Kutscher en Christian Kukuk. Lacasino is al geruime tijd in de stallen van Ludger Beerbaum. Hij heeft talrijke successen geboekt onder Marco Kutscher en Christian Kukuk.

‘Lacasino maakte het me makkelijk’

Philipp Weishaupt, daarentegen, rijdt de 13-jarige zoon van Lordanos nog maar heel kort. Aken was pas zijn tweede wedstrijd. Toch waren de twee ruim twee seconden sneller dan de concurrentie. Ze vlogen naar de overwinning in 67,78 seconden. Weishaupt: “Lacasino maakte het me makkelijk vandaag. Mijn collega’s [doelend op Kutscher en Kukuk] hebben hem daar goed op voorbereid!”

David Will tweede

David Will noteerde een tweede plaats op de negenjarige Württemberger merrie Concordia, een dochter van Wills eerste grote succespaard Colorit. De klok stopte na precies 70 seconden. De derde plaats ging naar Lorenzo de Luca en de BWP-merrie Malissa de Muze (v. Vigo d’Arsouilles) in 70,43 seconden.

Smolders en Bles in top tien

Beste Nederlander was Harrie Smolders die op Une de l’Othain (v. Conterno Grande) met een foutloze ronde in 77,07 seconden achtste werd. Voor Bart Bles was er een tiende plek. Hij reed de Westfaalse hengst United Touch S (v. Untouched) ook foutloos rond, maar kreeg drie tijdfouten.

Youngster Cup naar Meyer

Eerder op de dag won de Duitse springkampioen Tobias Meyer de Youngster Cup met de achtjarige Fassida v.-H. Een dag eerder was het duo al tweede geworden. Nu was de tijd van 62,50 seconden goed genoeg voor de zege. De tweede plaats ging naar de Italiaan Lorenzo de Luca in het zadel van de achtjarige Cardento-dochter Naomi van het Keizershof, die in 63,24 secunden de finish passeerde. Derde werd de Zweedse Petronella Andersson op Nithard van de Peerdenhoeve (v. Zirocco Blue VDL). Hier stopte de klok naar 64,01 seconden.

Smolders opnieuw beste Nederlander

Ook in deze proef was Harrie Smolders de beste Nederlander. Op het talent Nixon van’t Meulenhof (v. Denzel v.T Meulenhof) werd hij met een rustige foutloze ronde dertiende.

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron Horses.nl