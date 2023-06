CHIO Aken: TeamNL pakt leiding na eerste onderdeel vierspan, Chester Weber verrassend aan de leiding

Niet topfavorieten Boyd Exell, IJsbrand Chardon of Bram Chardon maar de Amerikaans kampioen Chester Weber gaat aan de leiding in het vierspan-klassement op CHIO Aken. De juryleden waren niet geheel eensgezind maar uiteindelijk eindigde Weber met een dressuurscore van 38.85 nipt bovenaan. In het landenklassement gaat Nederland, mede dankzij de goede scores van de familie Chardon, wel aan de leiding.