CHIO Aken stond dit jaar op de agenda van 25 juni tot 4 juli, maar volgens de kalender van de FEI is het prestigieuze evenement verplaatst naar september. Het concours staat nu op de planning van 14 tot 19 september. Opvallend is dat het evenement dan twee dagen na het einde van de Europese kampioenschappen in Hagen van start gaat.