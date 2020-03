CHIO Aken wil er nog niet aan en wacht tot april

Het is praktisch onvermijdelijk dat CHIO Aken 2020 moet worden geannuleerd, maar de beslissing om het grootste paardensportevenement ter wereld af te gelasten wordt nog even uitgesteld. In een interview met de Aachener Zeitung heeft concoursdirecteur Frank Kemperman gezegd dat er pas begin april wordt beslist.

CHIO Aken, dit jaar al in het eerste weekend van juni, wil er nog niet aan: annuleren. Maar op dit moment lijkt dat onvermijdelijk. Het grootste concours ter wereld vindt plaats in Duitslands hardst getroffen regio. In Nordrhein-Westfalen zijn ondertussen 8224 bevestigde gevallen van het coronavirus en veertig mensen zijn overleden.

Coronahaard Heinsberg

Aken ligt dicht bij Heinsberg, de gemeente waar Duitsland het hardst en het vroegst werd getroffen (1004 bevestigde gevallen/21 doden). In Aken zelf zijn 503 bevestigde gevallen en zijn er vijf mensen overleden aan het virus.

Bron: Horses.nl/Aachener Zeitung