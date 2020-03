CHIO Aken wordt verschoven naar later tijdstip

Het was al ongeveer een week duidelijk dat CHIO Aken in het eerste weekend van juni niet zou kunnen plaatsvinden. Maar deze editie volledig annuleren, dat is uitgesloten voor de organisatie. Dus wordt het grootste concours verplaatst naar een tijdstip later in het jaar. Wanneer precies is nog niet bekend.

“We zijn al langere tijd in gesprek met de FEI, de FN, overheden en onze partners”, aldus voorzitter Frank Kemperman. In deze gesprekken ging het erom de beste oplossing te zoeken voor CHIO Aken, alle bezoekers, sporters en hun paarden, standhouders, partners en medewerkers en vrijwilligers van het concours.

‘Eerste weekend juni heeft geen zin’

“Vasthouden aan de geplande datum heeft geen zin, de actuele en toekomstige gezondheid van alle mensen die bij het concours betrokken zijn heeft voor ons de allerhoogste prioriteit”, aldus Kemperman.

Later tijdstip

De nieuwe datum is nog niet bekend en wordt later bekend gemaakt. Of en hoeveel later CHIO op de agenda komt te staan is ook lastig in te schatten. Dat is afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus.

Bron: Persbericht CHIO Aken