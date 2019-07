CHIO-chefsteward: ‘Belangrijk om te laten zien dat we wat doen’

Na de ophef op onder andere social media en op de Duitse televisie over het losrijden van de dressuurpaarden in Aken, wil het concours dit jaar laten zien dat er wat gedaan wordt. Er wordt onder andere gewerkt met info-stewards die het publiek uitleg kunnen geven en de stewards zijn duidelijker herkenbaar met hesjes. Ook publiceerde de persafdeling van het concours een interview met chef-steward Jacques van Daele, die klare taal spreekt: "De dressuursport heeft zich ontwikkeld, is veranderd. De meeste ruiters hebben dat al lang begrepen, maar nog niet allemaal. Daar moeten we samen aan werken."

“Vandaag de dag wordt er niet meer zo gereden als twintig jaar geleden. Een te diepe hoofd-halshouding wordt niet meer geaccepteerd, niet door de pers, en al helemaal niet door de toeschouwers”, meent Van Daele. De FEI-official denkt dat bijna alle ruiters zich bewust zijn van de verandering in de sport. “Er zijn nog uitzonderingen. Een paar mensen zijn nog niet helemaal overtuigd. Maar dat komt, daarvan ben ik zeker. Ik blijf verder rustig en zal met de ruiters om wie het gaat praten. Wanneer dat niet helpt moeten we wat anders doen, maar dat wil ik liever voorkomen.”

‘Duidelijk maken dat we wat doen’

Volgens Van Daele is het belangrijk om dit jaar te laten zien dat er wat gedaan wordt. “De toeschouwers dachten vorig jaar waarschijnlijk: die zitten daar en doen niks. Ik moet ook eerlijk toegeven: vorig jaar hebben we in één geval te laat ingegrepen. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Wanneer er dit jaar iemand niet fair rijdt, gaan we direct met diegene in gesprek. Niet later, maar meteen.”

Bron: CHIO Aken