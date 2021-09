Coleman wint eventing Aken na spannende finale

Ondanks hardnekkige pogingen van de twee Britse dames die nog na hem startten, won William Coleman de 4* eventingwedstrijd van Aken met Off the Record (v. Arkansas VDL). De Britten haalden wel de teamwinst binnen, onder aanvoering van Emilie Chandler, die met Gortfadda Diamond (v. Watervalley Cool Diamond) derde werd.

Individueel tweede was de Britse Laura Collett, met haar ‘tweede’ paard Dacapo (v. Diarado), met haar teampaard Mr Bass (v. Carrico) was de Britse vierde.

Niemand foutloos in cross

De tijd in de crosscountry van Aken stond scherp. Zó scherp dat geen van de 37 combinaties die eraan begonnen op tijd binnen was. William Coleman kwam het dichtst in de buurt, hij kwam 3 seconden na de ideale tijd over de streep en kreeg 0,8 strafpunten voor tijd. Daarmee kwam zijn totaal op 30,5 na een foutloos springparcours en de elfde plaats in de dressuur. Na Coleman reden Collet en Kirsty Chandler nog hun cross, maar Collett was zes seconden langzamer en eindigde op een totaal van 32,7 strafpunten. Kirsty Chandler deed er als laatste starter echt alles aan en redde zich met Classic VI (v. Calvaro) een paar keer uit penibele situaties. Op de laatste hindernis voordat ze het stadion weer inkwamen ging het alsnog mis. Haar paard liep langs het B-element (een puntje) omdat de afstand echt niet goed was. Chandler kreeg 20 strafpunten erbij, moest vervolgens het alternatief rijden en verloor daarmee ook nog kostbare seconden. Als ze goed uitgekomen was had ze Coleman kunnen pakken, maar nu zakte ze terug naar de 23e plaats.

Lastige elementen

De winnares van de dressuur, de Duitse Sophie Leube, reed een goede cross, maar had vrijdagavond in het springen twee balken en een tijdfout laten noteren. Zij werd achtste in het eindklassement, met 38,5 strafpunten. Jonelle Price en Ingrid Klimke kwam in de problemen op de lastige Rolex waterhindernis halverwege, waar ze beiden langslopers kregen en uit de top van het klassement verdwenen. Nieuw-Zeeland werd tweede in de landenwedstrijd en de VS derde.

Uitslag individueel

Uitslag landenwedstrijd

Bron: Horses.nl