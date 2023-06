Daniel Coyle en Legacy winnen na Rotterdam ook in Aken

Daniel Coyle heeft zijn Chippendale Z-dochter Legacy de afgelopen tijd zeer goed aan het springen. De Zangersheide-gefokte merrie won vorige week de Tabel A 1,50m op CHIO Rotterdam én werd tweede in de Grand Prix. Vandaag kon de combinatie weer een overwinning op hun palmares bijschrijven. Ze vormden een klasse apart in de vijfsterren 1,50m over twee fasen.