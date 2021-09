Daniel Deusser wint Rolex GP Aken

In Aken ging de eindstrijd van de Rolex Grand Prix tussen maar liefst zeven combinaties die foutloos door de twee voorafgaande loodzware parcoursen waren gekomen. De winst en de 330.000 euro gingen naar Daniel Deusser en de fenomenale Killer Queen VDM (v. Eldorado vd Zeshoek), die alle rondes sprongen alsof het een L-parcoursje betrof: met speels gemak, souplesse en veel balans. Tweede werd de twintigjarige Amerikaan Brian Moggre die een droomdebuut beleefde in Aken met zijn beeldschone hengst Balou du Reventon (v. Cornet Obolensky).

De Rolex GP van Aken is met in totaal 1 miljoen euro gedoteerd, waarvan 330.000 voor de winnaar. De wedstrijd gaat over twee omlopen, waarbij de strafpunten van de eerste naar de tweede omloop mee gaan. Achttien combinaties mogen naar ronde twee. Als er daarna meerdere combinaties dubbel foutloos zijn, wordt een barrage verreden na de tweede omloop. Dit jaar waren dat er dus zeven.

Barrage: revanche op Tokio

Daniel Deusser moest als eerste van start in de barrage. Het zag er allemaal opnieuw bijzonder keurig uit en Deusser zette Killer Queen pas zichtbaar aan in het tweede gedeelte, met een korte draai na de combinatie naar de blauwe steilsprong. Een versnelling op de laatste lijn en de Duitser kwam thuis in 41,85 seconden. De merrie heeft haar ‘off-day’ in Tokio nu wel goedgemaakt, zullen we maar zeggen.

Daniel Deusser met Killer Queen VDM Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Het grote wachten begon voor Deusser, zou het genoeg zijn? Quel Homme de Hus (v. Quidam de Revel) maakte met Jérôme Guery direct op de eerste hindernis een fout en was uit de wedstrijd. Gregory Wathelet viel daarna direct aan met de snelle Nevados (v. Calvados Z) maar verloor iets tijd in het middenstuk en moest zijn paard goed opzetten voor de laatste mega-oxer: foutloos in 42,83 seconden. Laura Kraut en Baloutinue (v. Balou du Rouet) raakten een balk op de tweede hindernis. De Amerikaanse versnelde flink en kwam in 41,09 seconden thuis. Het kon dus wel sneller dan Deusser, maar daar moest wel wat voor gebeuren. Ben Mahers Explosion W (v. Chacco-Blue) was in de eerste twee rondes geweldig aan het springen, maar oogde voor zijn doen niet zo ‘explosief’ als in zijn beste wedstrijden. Het ging in de barrage mis in de combinatie, waar een balk viel op het b-element. Explosion kwam wel als enige onder de 41 seconden binnen. Scott Brash en Hello Jefferson (v. Cooper vd Heffinck) knalden vervolgens dezelfde balk eruit.

Fenomenaal debuut Moggre

Laatste starter was Brian Moggre met Balou du Reventon. Het duo had wat geluk op het a-element van de combinatie en reden voor wat ze waard waren. Het leek te lukken, maar was op het laatste moment 0,31 seconden te langzaam. Hoe dan ook een fenomenaal debuut in Aken voor de Amerikaan en zijn hengst, die geen balk raakte in de landenwedstrijd én Grote Prijs.

0,32 seconden te langzaam in drie beelden: van een kleine teleurstelling naar de realisatie dat als 20-jarige in Aken ook heel wat is

Brian Moggre met Balou de Reventon Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Brian Moggre met Balou du Reventon Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Brian Moggre met Balou du Reventon Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Wedstrijdverloop: Driesprong scherprechter in ronde 1

Het parcours in eerste omloop kende een op papier lastige wending naar de sloot, maar in die praktijk ging daar maar weinig fout. Daarna volgde de muur en een wat verscholen wateroverbouwde oxer, waar sommige paarden inderdaad op keken. Het parcours eindigde met een triple gevolgd door een korte lijn naar een steilsprong, die er in zo’n 18% van de gevallen af ging. De laatste lijn was het moeilijkst. Na een tricky wending stond de enorme rolex driesprong (oxer-oxer-steil) van de ingang af. Het a en b-element vielen vaak, ook een aantal grote namen. De afsluitende steilsprong op 1m63 bleek minder lastig dan het er uit zag.

Twaalf nulfouters in ronde 1

De jonge Duitser Philipp Schulze Tophoff debuteerde in Aken. Tot genoegen van de tribune was hij als eerste foutloos, dankzij een geweldig gereden ronde met zijn moeders paard: de elfjarige Concordess NRW (v. Congress 4). Negende starter Ben Maher was net uit Rome teruggekomen en reed in de 101e Grote Prijs van zijn carrière met Explosion W een mooie nulronde. De grote vos oogde fit, maar niet zo heftig als hij weleens kan zijn. Zwitser Steve Guerdat won een week geleden met Venard de Cerisy (v. Open Up Semilly) de Rolex Grand Prix in Spruce Meadows, waarmee een nieuwe cyclus voor de Rolex Grand Slam begon. Hij kan een dikke bonus krijgen door vandaag opnieuw de winst te pakken. Ondanks een touché op de grote triplebar kwam Guerdat met een kleine stemhulp zeer knap door de driesprong en over de laatste lijn. Nul strafpunten en dus nog in de race voor die Rolex bonus. Duitser Gerrit Nieberg kwam ook foutloos door de eerste omloop, ondanks een fikse rammel op het a-element van de driesprong met Ben 431 (v. Sylvain).

Mexicaanse verrassing

De volgende nulronde was verrassend genoeg voor de Mexicaan Patricio Pasquel, die met veel enthousiasme zijn paard Babel (v. Billy du Lys) door de baan stuurt. Het is nog razendsnel ook. Christian Ahlmann moet daarna even zijn best doen om Clintrexo Z terug te krijgen voor de muur na het water, maar dat gaat goed. De Duitser en zijn lekker springende schimmel hebben nog wel flink wat geluk in de driesprong waar de eerste twee elementen rammelen. Maar ook Ahlmann blijft foutloos, tot genoegen van het thuispubliek. Het kostte wat moeite maar ook de twintigjarige Amerikaan Brian Moggre reed – net als in de landenwedstrijd – foutloos rond met geweldenaar Balou du Reventon. Het paard kreeg een dikke knuffel voor de moeite.

Schoolvoorbeelden

Aan het einde van de eerste omloop komen er nog flink wat foutloze rondes bij. Ook van de Belg Gregory Wathelet en Nevados, ondanks een rammel in driesprong. Direct daarna lieten Laura Kraut en Baloutinue een werkelijk voorbeeldig rondje zien, al was de ruin vandaag wat heet. Ook lokale held Daniel Deusser liet met de in zeer goede vorm stekende Killer Queen DVM een uitmuntende omloop zien, alsof het helemaal geen moeite kostte. De Brit Scott Brash deed dat daarna dunnetjes over met Hello Jefferson. Hoezo moeilijk parcours? Jefferson deed af en toe zelfs een klein drafpasje tussendoor… De prachtige Quel Homme de Hus kwam zoals gebruikelijk met veel ruimte over de sprongen, iets dat hem in de landenwedstrijd op een brede hindernis een balk kostte. Guery had veel geluk op de driesprong, waarin hij behoorlijk been moest geven, maar heelhuids doorheen kwam. Twaalf foutlozen in ronde 1.

Zes vierfouters mogen door

Het negenjarige talent Mumbai (v. Diamant de Semilly) kreeg met Christian Kukuk een vroege pechbalk met de achterbenen op de grote rode oxer. Het duo was wel snel. Zwitser Martin Fuchs loodste Leone Jei (v. Baltic VDL) voorzichtig door het parcours, maar kon niet voorkomen dat het paard een balk uit het tweede element van de late driesprong haalde. De groot galopperende hengst kwam met wat weinig snelheid de combinatie in en haalde de breedte niet. Met vier strafpunten werd het nog even nagelbijten voor Fuchs. Fransman Kevin Staut was heel soepel onderweg, maar kreeg toch een balk in het middelste element van de Rolex driesprong met Tolede de Mescam Harcour (v. Mylord Carthago). De twaalfjarige Chaclot (v. Chacco-Blue) had al veel indruk gemaakt in de landenwedstrijd met Riccardo Pisani, al konden de Italianen verder geen potten breken. Een balk op de wateroverbouwde oxer in omloop één, maar snel genoeg voor ronde twee. Sanne Thijssen was goed onderweg met de weer geweldig springende Con Quidam (v. Quinar). Thijssen moest na de grote triplebar haar best doen om haar hengst terug te krijgen naar zeven galopsprongen en toen was de sprong eruit op de steil. Ze kwamen wel weer prachtig door de lastige laatste lijn en met vier strafpunten was het even afwachten of ronde twee gehaald werd. Ook de Amerikaanse Lucie Deslauriers kreeg halverwege een balk met haar langjarige partner Hester. Het duo hield de schade verder beperkt. Het bleef lang onzeker hoeveel vierfouters er door zouden gaan, maar de laatste twee starters in de eerste omloop, Max Kühner en Nicolas Delmotte, maakten de verwachtingen niet waar. Zo mochten Sanne Thijssen en Martin Fuchs alsnog mee naar ronde twee, samen met Kukuk, Staut, Pisani en Deslauriers.

Niet verder na eerste omloop

Bart Bles was met Gin D goed onderweg en had een gelukje op de combinatie halverwege. Maar op de insprong van de driesprong valt een balk, al redt Gin D zich daarna weer heel goed uit de laatste sprongen. Vier strafpunten voor Bart Bles, zijn tijd is niet snel genoeg om bij de beste 18 te horen. Jessica Springsteen springt weer fijn rond met de goed aan de hulpen staande Don Juan van de Donkhoeve (v. Bamako de Muze), maar ze komt in de problemen op het B-element van de driesprong. Ook voor de Amerikaans stopt het hier. Pieter Devos en Jade van de Bisschop kwamen niet uit op de combinatie halverwege en de merrie liep erlangs. De Belg reed wel door, maar verzamelde veel strafpunten voor tijd. De verrassing van de landenwedstrijd afgelopen donderdag was Jens Fredricson met 1m60 debutant Markan Cosmopolit (v. Cohiba). Ook zij kregen een fout op de steilsprong na de triple. Fredricson moest daarna heel erg werken in de driesprong en het B-element viel ook. Daarmee hield het op voor de Zweed, waar we nog wel weer vaker van zullen horen.

Tweede ronde: Nieuwe vraagstukken

Frank Rothenberger had ook in de tweede ronde een paar lastige opgaven neergezet. Een lijn met een loodzware driesprong (twee keer terug en dan vol vooruit over een oxer), gevolg door een enorme oxer en weer een steilsprong, moest het onderscheid gaan maken, naast een combinatie van liverpool-hindernissen in het tweede gedeelte. In de praktijk bleken ook de twee enorme losse oxers aan het begin en de een-na-laatste hindernis, een onschuldig ogende rode steilsprong, voor de problemen te zorgen.

Thijssen geeft op

Martin Fuchs beet het spits af, kwam goed door de lastige lijn van de driesprong, maar Leone Jei had vast nog niet vaak een combinatie van wateroverbouwde hindernissen gezien. Hij deed het wel en Fuchs bleef met zijn vermogende schimmel foutloos in ronde twee. Uiteindelijk werd Fuchs achtste. Sanne Thijssen kwam met geluk de rollback naar de steil door, maar raakte een balk op de enorme Deutsche Bank-oxer. De Nederlandse kwam vervolgens in de problemen in de driesprong en besloot Con Quidam te sparen voor de volgende keer. Thijssen en Con Quidam hadden een geweldig Akens debuut en dit was de verstandige keuze. Christian Kukuk, Kevin Staut en Lucy Deslauriers kregen vervolgens ook balken. Nicola Pisani had een mooie tweede omloop met Chaclot. De Italiaan kwam mooi vooraarts over de grote oxers en schijnbaar moeiteloos door de driesprong met twee opvolgende hindernissen. Pisani bleef foutloos in ronde twee en werd elfde. Nog altijd goed voor 10.000 euro…

Sanne Thijssen met Con Quidam Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Geen Grand Slam voor Guerdat

Daniel Deusser ging met Killer Queen VDM in prachtige balans door het parcours van omloop twee. Een rammeltje op de één na laatste bleef zonder consequenties en het stadion knalde uiteen toen Deusser over de finish kwam. Even later moest het Duitse publiek wel even slikken toen Ahlmann er balken liet, ook in de lastige driesprong. Het was pas zeven dagen geleden dat Steve Guerdat met hetzelfde paard als hij nu bij zich had, de Rolex GP van Spruce Meadows won. De Zwitser ging uiteindelijk nat op de een-na-laatste steilsprong van ronde twee, die in theorie niet zo moeilijk zou moeten zijn. Geen Rolex bonus voor Guerdat dit jaar. Dankzij een grote stretch van Quel Homme de Hus op de laatste hindernis foutloos was ook Jérôme Guery vervolgens wel foutloos en de barrage een feit. De super springende Nevados redde Wathelet daarna uit de driesprong en ook dit Belgische koppel mocht naar de barrage. Laura Kraut en Baloutinue vochten zich met veel passie door het parcours, Kraut even met de stem op de driesprong. Ben Maher en Explosion W gingen heel knap en beheerst door de driesprong en hoog over de wateroverbouwde dubbel. Ook Maher in de barrage. Zijn landgenoot Scott Brash en Hello Jefferson hadden daarna een dikke touché en een wiebel op de liverpool-dubbel, maar bleven ook foutloos. De geweldige Balou du Reventon en de zeer goed rijdende Brian Moggre sloten als laatste aan bij de barragisten.

Brian Moggre met Balou du Reventon Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Uitslag

Bron: Horses.nl