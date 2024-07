Das Silberne Pferd naar Christoph Hess

De Duitse dressuurgrootheid Christoph Hess heeft op CHIO Aken Das Silberne Pferd uitgereikt gekregen. De prestigieuze prijs werd dit jaar voor de zesde keer uitgereikt als online award. Hess won de prijs voor zijn uitgebreide social media berichten.

Het internet en social media zijn ook niet meer weg te denken uit de hippische wereld en daarom is zes jaar geleden Das Silberne Pferd in het leven geroepen. Dit jaar werd Christoph Hess uit ruim veertig inzendingen als winnaar gekozen. Hess plaatst regelmatig uitgebreide en interessante video’s op social media, waarin hij vertelt over allerlei onderwerpen die betrekking hebben tot de opleiding van ruiter en paard.

Jannicke Naustdal, Nanna Nieminen en Jenny Abrahamsson van de website World of Showjumping eindigden op de tweede plaats, Gianna Regenbrecht eindigde derde.

Frank Kemperman werd in de categorie ‘Persoonlijkheid’ onderscheiden met Das Silberne Pferd. De voormalig CHIO Aken-directeur ontving de prijs voor zijn decennialange inzet voor het prestigieuze evenement.

Bron: Horses.nl/CHIO Aken