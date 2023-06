David Will wint 1,50m CHIO Aken, nulrondes voor Pim Mulder en Kim Emmen

Voorafgaand aan de prestigieuze landenwedstrijd werd er in Aken een 1,50m proef direct op tijd verreden. Het niveau was hoog want van de 37 combinaties wisten er maar liefst 17 foutloos te blijven. David Will stuurde Zaccorado Blue (v. Zirocco Blue) als enige onder de 60 seconden naar de finish en mocht 6550 euro op zijn rekening bijschrijven. Ook Pim Mulder en Kim Emmen reden foutloos en werden tiende en elfde.

Voor het thuispubliek winnen is altijd speciaal maar in de Sours lijkt dit altijd nog net iets specialer. Of er nou een dikke 1,60m Rolex Grand Prix wordt gesprongen of een ‘inloopproef’ over een hoogte van 1,50m:rk het publiek in Aken is altijd enthousiast. David Will reed Zaccorado Blue voor eigen publiek in 59.72 seconden naar de overwinning en kreeg een groot applaus van de Duitse fans mee.

Top drie

De top drie werd compleet gemaakt door Hans-Dieter Dreher en Roberto Teran Tafur. Beiden lieten gisteren al zien in vorm te zijn (waar Hans-Dieter Dreher onderweg nog wel zijn teugels verloor) en maakten vandaag het podium compleet. Hans-Dieter Dreher hield vandaag wel het hele parcours zijn teugels vast en stuurde Vestmalle des Cotis (v. Baloubet du Rouet) in 60.88 seconden naar de tweede plaats. Roberto Teran Tafur had 62.22 seconden nodig om BP Wakita (v. Pacino) naar huis te sturen en werd derde.

Nulrondes voor Mulder en Emmen

Ook Pim Mulder en Kim Emmen reden sterk in deze CSIO5* proef. Ze gaven misschien niet alles om te winnen maar noteerden wel sterke foutloze rondes. Pim Mulder reed Viktor Z (v. Verdi) naar binnen en werd in 66.55 seconden tiende. Kim Emmen reed op haar beurt Edgar (v. Warrant) in 66.62 seconden naar de finish en werd elfde.

Uitslag

