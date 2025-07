Deze week… Aken laat zien hoeveel stappen de paardenwereld heeft gezet

CHIO Aken kun je beschouwen als een thermometer van de paardensport. Het concours waar alle disciplines samenkomen, het concours waar de paardensport zijn huidige vorm vond en ook het concours waar als eerste te zien is waar het heen gaat. Wat dat betreft liet Aken 2025 zien dat de paardensport – als het gaat om paardenwelzijn – grote stappen heeft gezet.

Een Emilie Conter die op woensdag terug mocht komen voor de barrage in de Prijs van Europa, maar daarvoor bedankte om Portobella van de Fruitkorf (v. Bamako de Muze) te sparen voor de landenwedstrijd – en daar met een fantastische nulronde in de eerste omloop en vier fouten in de tweede plus de tweede plaats voor beloond werd. Diezelfde Emilie Conter die opgaf in de Prijs van Noordrijn-Westfalen met Cilanto XC Z toen het er niet meer inzat, net zoals drie van haar collega’s die ook stopten en zeven anderen die er helemaal niet aan begonnen toen ze zagen hoe zwaar (te zwaar) de proef was (twee foutlozen in het basisparcours). Zo zijn er nog tig voorbeelden te noemen.

Van de paarden wordt in Aken het uiterste gevraagd. Dat gaat prima samen met paardenwelzijn (niet in de laatste plaats omdat de paarden steeds beter worden) en de ruiters luisteren nog meer naar hun paarden dan tien jaar geleden.

Waar ruiters zich al meer aangepast hebben aan de eisen van de 21ste eeuw, lopen officials hier en daar nog wat achter. Het is overigens precies deze groep, de FEI-officials, die zich de minste zorgen over paardenwelzijn in de topsport maakten volgens het grote onderzoek van de FEI-welzijnscommissie (EEWB).

Een Frank Rothenberger bijvoorbeeld. Met alle respect voor Rothenberger, de (nieuwere) school van Santiago Varela laat zien dat er ook subtielere manieren zijn om het kaf van het koren te scheiden in plaats van een uitputtingsslag (ook al hoort hoog en dik bouwen bij Aken). En ook de dressuurjuryleden blijven hier en daar moeite hebben om spanning consequent af te straffen, ook als ze Verboomen en Zonik Plus uiteindelijk wel lieten winnen.

Met Verboomen en Zonik Plus aan kop moet iedereen ‘schijnbaar uit vrije wil’ achterna

De waarde van wat er zich vorige week in het Deutsche Bank Stadion heeft afgespeeld kan niet worden onderschat. In plaats van er over te praten, nam de dressuursport een andere afslag. Justin Verboomen en Zonik Plus kwamen als de grote winnaars uit de bus en katapulteerden zich daarmee ook tot dé kandidaten voor de gouden medaille op het EK in Crozet. Om Verboomen en Zonik Plus te kunnen verslaan moet iedereen de enorme vanzelfsprekendheid, het gemak, de onzichtbare hulpen achterna. Kortom: iedereen moet ‘schijnbaar uit vrije wil’ achterna.

Met Jessica von Bredow-Werndl en TSF Dalera BB had de dressuursport ook zo’n voorbeeld. Maar de laatste jaren – 2023 en 2024 – was de magie daarvan uitgewerkt. De harmonie en de lichtheid – dat wat deze combinatie onderscheidde van de rest – was er niet meer in dezelfde mate als de eerste jaren en toch bleef Von Bredow-Werndl winnen. Daarmee werd de waarde ervan ook ondergraven.

Met Justin Verboomen en de negenjarige Zonik Plus (Zonik x Hohenstein) is er nu een reden voor iedere topruiter om te werken naar de vanzelfsprekendheid, de lichtheid, de onzichtbare hulpen en het plezier van deze combinatie.

Lees alles over de dressuur in Aken in de Paardenkrant van deze week.

Van der Putten en Zantana RS2 zijn Nederlands ‘geheime’ wapen

Na de tijden van Anky van Grunsven, Edward Gal en Adelinde Cornelissen heeft Nederland als dressuurland jarenlang de absolute top als uitgangspunt gehad. Vanuit dat oogpunt is een zesde plaats in de landenwedstrijd in Aken geen goede prestatie. Maar toch was die zesde plaats een goede prestatie, drie van de vier ruiters (Marieke van der Putten, Geert Jan Raateland en Rowena Weggelaar) uit het team van Patrick van der Meer reden een PR in de Grand Prix en Jonna Schelstraete was daar (tot een dure fout) ook naar op weg. Bovendien heeft Nederland met Marieke van der Putten en Zantana RS2 weer een combinatie die zich in de toekomst bij de wereldtop kan gaan voegen.

Lees verder over de Nederlandse prestaties in Aken in de Paardenkrant nr. 28

Het heroïsche van Aken kan anno 2025 ook subtieler bereikt worden

Zowel in de landenwedstrijd op donderdag als in de Grote Prijs van Europa op vrijdag stonden er parcoursen die Aken ‘Aken’ maken. Aken staat bekend om de zwaarste en langste parcoursen, uitputtingslagen. Niemand komt naar Aken en verwacht iets makkelijks. Maar anno 2025 zorgden die parcoursen ook voor teveel dramatische beelden, vooral in de landenwedstrijd. In de Grote Prijs van Europa zorgde het loodzware parcours ervoor dat zeven ruiters zich terugtrokken, vier ruiters hun rondje vroegtijdig beëindigden en drie werden uitgesloten. Op de slotdag maakte Rothenberger dat goed door net zo’n zwaar maar beter te rijden parcours neer te zetten in de Rolex Grote Prijs, waarin de dramatische beelden uitbleven.

Lees verder in de Paardenkrant van deze week.

Functionaliteit wint het van uitstraling op CK Hulten

Ten opzichte van de Centrale Keuring van Noord-Brabant in 2024 bleef het aantal paarden afgelopen zaterdag ongeveer gelijk, terwijl er nu drie regio’s samenkwamen (Noord-Brabant, Limburg en Zeeland) op CK van de regio Maas-Delta. Het verloop op de Springflower Stables in Hulten was daarentegen wat on-Brabants: rommelig en met veel pauzes. Kortom: het was waarschijnlijk voor iedereen even wennen. Daar waar het uiteindelijk om gaat op een keuring – de paarden – viel de kwaliteit overall iets tegen. Bij de driejarige merries was er een sterke kopgroep van elf merries (die alle elf naar de NMK mogen), maar Brabant had qua absolute toppers al eens een sterkere kopgroep.

De kampioen van Brabant Safier (Bordeaux x Galaxie x Rhodium) van fokkers Petra van Gorkum en Joop van Uytert is misschien niet het ultieme keuringspaard, maar lijkt wel een zeer functioneel dressuurpaard. Mede-fokker en -eigenaar Joop van Uytert meldt dat de merrie het aan de longe werkelijk fantastisch doet en deed in Hulten alvast de voorspelling dat ze naar een extreem hoge IBOP-score zal lopen. Dat is ook in eerste instantie de bedoeling met de merrie: rijden. De jury in Hulten – Luuk Smetsers, Bart Bax en Floor Dröge – koos ook voor de functionaliteit en de kracht.

Samenvoeging drie regio’s in praktijk nog geen doorslaand succes, regiovoorzitters wel tevreden

Ten opzichte van de laatste Brabantse Centrale Keuring in De Mortel was de deelname aan de gecombineerde CK van Noord-Brabant, Limburg en Zeeland bijna gelijk. En dat is ook niet zo gek: de deelname vanuit de provincies Limburg en Zeeland was minimaal.

Bij de driejarige dressuurmerries waren er zes merries (drie Limburg/drie Zeeland) uit deze provincies, de rest (dertig merries) kwam uit Noord-Brabant (en een paar uit andere provincies). Bij de dressuurveulens waren er vijf inzendingen uit Limburg, geen uit Zeeland. Bij de springveulens twee uit Limburg (die overigens beide kampioen werden) en bij de springmerries eentje uit Limburg. Eigenlijk liep de deelname in Brabant dus verder terug en werden de keuringen van Limburg en Zeeland gedecimeerd door deze samenvoeging.

Toch uiten de regiovoorzitters van de drie provincies zich zeer lovend over de Centrale Keuring in Hulten. “In de evaluatie gaan we ook bekijken hoe de precieze verdeling tussen de verschillende regio’s is geweest. Daar kan ik nu nog niets over zeggen. Maar dat we door de bank genomen heel enthousiast zijn over dit concept, dat kan ik wel bevestigen”, zegt de enthousiaste Willem Goesten over de keuring.

Lees alles over de eerste gecombineerde Centrale Keuring (Noord-Brabant, Limburg en Zeeland) in de Paardenkrant van deze week.

Soraya Esther SVN en Symphonie ES kampioenen in Utrecht

Door de aanhoudende warmte werden de KWPN-stamboekkeuring en Centrale Keuring van Utrecht beide een dag verplaatst, waardoor de paarden zich vorige week donderdag en vrijdag optimaal konden tonen in Houten. Maar liefst 22 driejarige dressuurmerries werden ster verklaard en streden een dag later om het Utrechtse kampioenschap. Tot grote vreugde van fokker Ruud van Nobelen werd zijn Soraya Esther SVN (v. Bonds) tot kampioen gekroond en mag ze samen met reservekampioen Showtime From KVB (v. Magic Boy) naar de NMK.

Egbert Schep kwam vorige week met vijf springpaarden en drie dressuurpaarden naar de stamboekkeuring in Houten en keerde met acht stermerries huiswaarts. Een dag later liep op de CK zijn Chacoon Blue-dochter Symphony ES naar het kampioenschap bij de driejarige springmerries en ging ook de reservetitel mee naar Tull en ’t Waal.

Lees alles over de Centrale Keuring van Utrecht in de Paardenkrant van deze week.

Vier veulens vanuit België naar NVK

Het zijn niet langer de gelukzoekers uit Nederland die de strijd om het veulenkampioenschap op de CK van België uitvechten. Het waren afgelopen zaterdag op de CK in Oud-Turnhout bijna allemaal Belgische inzenders die in groten getale naar de keuring kwamen en een graai deden in de goed gevulde prijzenpot. Ook opvallend veel nakomelingen van jonge hengsten werden gepresenteerd, wat de keuring interessant maakte. Maar liefst vier veulens mogen naar de NVK en de titel was voor Vayen Dior Moosestables (v. Fürst Dior) die uit de befaamde stam van René Franssen komt.

Lees alles over de Belgische Centrale Keuring in de Paardenkrant nr. 28

Fabiënne Raijmakers: ‘Paardrijden is wat ik het allerliefst doe’

Op twaalfjarige leeftijd met je pas zevenjarige pony Nederland vertegenwoordigen op een EK, dat is niet veel mensen gegeven. Het is realiteit voor dressuuramazone – ‘maar ik spring ook heel graag en veel hoor!’ – Fabiënne Raijmakers. Samen met haar teamgenoten hoopt de veelzijdige amazone uit Ommel van 28 juli tot en met 3 augustus te schitteren op het EK in Le Mans.

Lees alles over Fabiënne Raijmakers in onze serie Toppers van de Toekomst.

Verder in de Paardenkrant nr. 28:

Bram Chardon: ‘Het was een teleurstellende week’

Toletta eerste kampioen gezamenlijke KWPN-tuigpaardkeuring

Kettingbrief Paul Schockemöhle: ‘Het produceren van de beste paarden voor de sport van vandaag en morgen is mijn motivatie’

