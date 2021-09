Dinja van Liere: ‘Dit was pas onze tweede kür, Isabell heeft er wat meer gereden’

Met een fantastische kür lieten Dinja van Liere en Hermès het publiek in Aken uit haar dak gaan. De 86.74% leek op voorhand genoeg om de namen van Dinja en Hermès met een plaatje op het Deutsche Bank Station te laten verschijnen. Maar toen kwam Werth, die ging er overheen. “Stom mens”, zegt Van Liere lachend na afloop. “Ik ben gewoon verwend met de overwinning op de eerste dag, dan is de tweede plaats jammer. Moet ik Isabell toch nog voor laten. Dit was voor mij mijn derde Kür op Muziek in de Grand Prix en met Hermès pas de tweede. Isabell heeft er al heel wat meer gereden. Ik ga gewoon verder oefenen. 86 procent is gewoon een mega, mega dikke score.”

Bondscoach Alex van Silfhout is er ook blij mee. “Een keer iets positiefs”, laat de bondscoach weten. De tweede plaats in Aken is na de vijfde in Tokio en op het EK een mooie opsteker voor de Nederlandse dressuursport. “Dinja laat zien dat ze er echt bij hoort. Hermès is een paard met nog niet zo veel ervaring, maar ik weet dat het een paard met heel veel kwaliteit is. Hoe ze hier super ontspannen en simpel hun werk doen, dat belooft gewoon nog veel voor de toekomst”, laat Van Silfhout enthousiast weten.

Denise Nekeman

Ook Denise Nekeman reed een heerlijke, enthousiaste en goede Kür met Boston STH. De lach op het gezicht van Denise aan het eind van de proef was dan ook meer dan terecht. Op het scorebord verscheen 79.405%. En dat is een nieuw persoonlijke record voor het duo dat een goede bijdrage leverde aan de tweede plaats voor het team in de Landenwedstrijd. In de Kür op Muziek eindigden ze op de zesde plaats. “Denise liet in de Kur niets liggen. Ze heeft al veel wedstrijdervaring, maar Aken is dan toch een spannende wedstrijd. Maar je ziet dat heel goed kan focussen.”

Bondscoach Alex van Silfhout en Denise Nekeman Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Bron: KNHS