Dinja van Liere: ‘Toen ik mijn score hoorde, dacht ik dit is absurd’

Vandaag behaalde Dinja van Liere in de Grand Prix in Aken de overwinning met de KWPN'er Hermès (v. Easy Game). De jury kende het paar 78.022% toe. Dat is het beste internationale resultaat dat de pas negenjarige KWPN-hengst, die van Liere zelf heeft opgeleid, ooit heeft behaald. ''Dit is echt een droom die uitkomt. Zelfs Isabell Werth laat ik achter me'', vertelt Van Liere.

”Heel goed, heel goed”, is de eerste reactie van Van Liere. ”Ik ben super blij met dit resultaat. Rotterdam begin juli was mijn laatste wedstrijd met Hermès. Bij hem vind ik het altijd toch nog wat spannender dan met de merrie Haute Couture, omdat er toch altijd nog wat meer verwachtingen zijn. Vorige week op het EK was Hans Peter (Minderhoud) erbij in het team en toen voelde ik minder druk. Misschien dat ik hier in Aken meer druk voelde omdat ik me nu nummer een van het team voel.”

‘Ik word juist beter als er meer druk op staat’

Toch gaat dat niet ten koste van de prestaties. ”Ik word juist beter als er meer druk op staat. Ik ga er juist meer aan rijden dan minder. Dit is echt top. De vorige keer scoorden Hermès en ik 74 procent. Nu gaan we daar vier procent overheen.”

‘Toen ik mijn score hoorde, dacht ik dit is absurd’

”Het halthouden en achterwaarts ging niet zo netjes en ik had best een flinke fout in de middengalop. Ik wist echt niet hoe mijn score zou zijn. Bij het afgroeten begon het publiek zo luid te klappen en was er een staande ovatie. Toen ik mijn score hoorde, dacht ik dit is absurd. Echt een droom die uitkomt. Zelfs Isabell Werth laat ik achter me. Dit is zo mooi.”

Charlotte Fry: ‘Een plaatsing in Aken is de kers op de taart’

De tweede plaats met een score van 76.717% ging naar de Britse amazone Charlotte Fry met haar KWPN-ruin Dark Legend (v. Zucchero). De 25-jarige, die al jaren bij de familie von Olst in Nederland woont, heeft een ongelooflijk jaar achter de rug: teambrons op de Olympische Spelen in Tokio, teamzilver op het EK in Hagen, goud op de Wereldkampioenschappen Kampioenschappen van de Jonge Dressuurpaarden in Verden. ”Dat is echt een belangrijk jaar in mijn carrière. Een plaatsing in Aken is de kers op de taart’, vertelde de amazone.

Bron: KNHS/CHIO Aken