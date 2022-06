Dorothee Schneider en Showtime FRH niet van start in Aken

Dorothee Schneider heeft op haar facebook pagina bekend gemaakt dat zij Showtime FRH (v. Sandro Hit) niet zal starten in de CDI4*-tour in Aken. Hoewel Showtime glansloos door de keuring kwam voelde hij tijdens de laatste training niet fit. In overleg met de Duitse teamleiding het Schneider besloten de Sandro Hit zoon terug te trekken uit de competitie.

De combinatie had het vizier dit jaar op hun zesde Wereldkampioenschap maar dat lijkt nu definitief van de baan. Doordat zij niet kunnen voldoen aan de kwalificatie betekend dit dat er voor de combinatie definitief een streep gaat door het Wereldkampioenschap. Een aderlating voor het Duitse team want tijdens het Duits Kampioenschap scoorde de combinatie nog 82% in de Grand Prix.