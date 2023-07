Dressuuramazones TeamNL vierde in landenwedstrijd Aken

De vier dressuuramazones van TeamNL zijn op de vierde plaats geëindigd in de landenwedstrijd van het CHIO Aken. Lynne Maas en Electra (v. Jazz) waren zowel in de Grand Prix als in de Grand Prix Special de topscoorders voor het team van bondscoach Alex van Silfhout. De resultaten van Dinja van Liere en Hartsuijker (v. Johnson) en Thamar Zweistra met Hexagon´s Ich Weiss (v. Rubiquil) telden ook mee voor de totaalscore van 440.624.

Lynne Maas reed donderdag als eerste lid van het team de Grand Prix met haar expressieve merrie Electra (Jazz x Ferro). De score van 74.283 procent bleek na 36 combinaties goed voor de tiende plaats. In de Grand Prix Special werd het de elfde plaats met een score van 74.723.

Electra kan nóg beter

“Dat het zo goed ging en dat ik de beste van het team ben, is best wel gaaf”, laat Lynne weten. “De scores van 74 procent zijn voor mij geen eindpunt. Electra zit nog lang niet aan haar top. Het kan nog steeds beter en de scores kunnen nog omhoog. Daar ben ik meer mee bezig dan dat ik aan het komende EK denk. In mijn achterhoofd speelt dat wel en in het management ben ik er ook wel mee bezig. Ik ga dan ook de laatste observatie in Kronenberg rijden. Maar ik leg er niet zoveel druk op. We zien wel hoe het gaat. Als de scores omhoog gaan, dan komt het EK vanzelf. Daar ben ik vrij nuchter in. Ik vind ook dat ik dan steeds constante scores moet rijden. Electra heeft zoveel progressie gemaakt. Ik heb haar al vanaf veulen en heb altijd in haar gelooft. Ze heeft nergens zwakke punten.”

Aken-debutant

Maas reed in Aken voor het eerst op het CHIO. “Aken rijden stond sowieso altijd al op mijn bucketlist. Ik ging hier als jong meisje al naar toe en wilde hier graag een keer rijden. Ik had gedacht dat ik vorige week in Rotterdam zou rijden. Dat is mijn stad”, aldus de amazone uit Schiedam. “Maar Alex van Silfhout besloot om me hier in Aken voor de leeuwen te gooien. Ik heb een paar weken geleden hier de vierster gereden, maar dat was lang niet zo aangekleed en met zoveel publiek als op het CHIO. Ik dacht toen wel het zou wat zijn als ik het echte Aken mag rijden. Ik ben hier met veel plezier naar toe gegaan. Ik doe gewoon mijn ding en het heeft heel goed uitgepakt. Electra wordt alleen maar beter en beter. Ik ging er blanco in. Meer dan mijn best kon ik niet doen. Het maakt mij niet uit waar ik rijd. Dat geeft mij niet meer stress. Ik wil gewoon altijd goed rijden.” Dat deed ze want Lynne reed de beste scores voor TeamNL.

TeamNL

Dinja van Liere volgde in de Special op plaats 13. De juryleden waardeerden de proef, die beter was dan op donderdag in de Grand Prix, met 73.553%. In de Grand Prix op donderdag eindigde de combinatie, nummers 2 van het NK Dressuur, op de achttiende plaats (72.587%).

Thamar Zweistra en Hexagon’s Ich Weiss kwamen donderdag boven Dinja te staan op plaats 14 met 73,435%. In de Grand Prix Special bleek de score van 72.043 goed voor de plaats 18.

Nederlands kampioenen Marlies van Baalen en Habibi DVB (v. Don Schufro) wisten in Aken de vorm van het NK niet vast te houden en eindigden op plaats 20 (Grand Prix) en 30 (Special) en telden daarmee niet mee voor het teamresultaat.

Klik hier voor de uitslag Grand Prix

Klik hier voor de uitslag van de Grand Prix Special

Klik hier voor uitslag van de landenwedstrijd

Bron: KNHS