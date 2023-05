Dressuurteams Rotterdam en Aken bekend: op volle sterkte naar Aken en Scholtens weer van de partij

Dressuurbondscoach Alex van Silfhout heeft zijn teams voor de landenwedstrijden op CHIO Rotterdam en CHIO Aken bekend gemaakt. In Rotterdam stelt hij Marlies van Baalen met Go Legend DVB, Dinja van Liere met Hartsuijker, Hans Peter Minderhoud met Invictus en Emmelie Scholtens met Indian Rock op. Scholtens maakt dus haar rentree. Naar Aken gaat Nederland op volle sterkte met Marlies van Baalen en Habibi DVB, Dinja van Liere met Hermès, Thamar Zweistra met Hexagon's Ich Weiss en Lynne Maas met Electra.

Direct na het NK Dressuur heeft bondscoach Alex van Silfhout de dressuurteams geformeerd die hij de komende weken in gaat zetten in de landenwedstrijden van de CHIO’s in Rotterdam en Aken.

‘Ons laten zien op de wedstrijden waar het meest gebeurt’

Van Silfhout: “Het NK was een ideaal meetmoment om te kijken op welk niveau iedereen zit. In overleg met de ruiters heb ik daarna een selectie gemaakt om de beste teamsamentelling voor Rotterdam en Aken te krijgen. We willen op beide concoursen natuurlijk het team aan de start hebben waarmee we het beste voor de dag kunnen komen. We willen ons laten zien op de wedstrijden waar het meest gebeurt. Op die concoursen krijg je het beste een reëel beeld van waar we staan met het team en waar we aan moeten werken.”

Observatiewedstrijden

Beide concoursen zijn observatiewedstrijden: “Na Rotterdam en Aken hebben we eind juli nog de observatiewedstrijd in Kronenberg, daarna zal ik het EK team bekendmaken.” Het EK dressuur wordt van 4 tot en met 10 september verreden in het Duitse Riesenbeck.

Nationale Grand Prix in Rotterdam

Naast de combinaties die van start gaan in de Nations Cup van het CHIO Rotterdam, komen er ook twaalf combinaties aan de start in de Nationale Grand Prix. Alle combinaties rijden voor hetzelfde juryledencorps zodat uitslagen zich goed laten vergelijken. Het juryleden corps van het CHIO Rotterdam bestaat uit de juryleden die ook tijdens het EK in Riesenbeck in de juryhokjes zitten.

Dressuurcombinaties TeamNL die van start gaan in landenwedstrijd CHIO Rotterdam:

Dinja van Liere (Uden) – Hartsuijker

Marlies van Baalen (Brakel) – Go Legend DVB

Emmelie Scholtens (Gorinchem) – Indian Rock

Hans Peter Minderhoud (Oosterbeek) – Invictus

Diederik van Silfhout (Lunteren) – Filius Apache (res.)

Dressuurcombinaties TeamNL die van start gaan in landenwedstrijd CHIO Aken:

Dinja van Liere (Uden) – Hermes N.O.P.

Marlies van Baalen (Brakel) – Habibi DVB

Thamar Zweistra (Schoore) – Hexagon’s Ich Weiss

Lynne Maas (Schiedam) – Electra

Denise Nekeman (Hasselt) – Boston STH (res.)

Bron: Horses.nl/KNHS