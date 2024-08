Drievoudig gouden Michael Jung: ‘WK’s in Aken, dat wordt mega in mijn eigen land’

Na de Olympische Spelen in Versailles zijn de Wereldkampioenschappen in 6 disciplines in Aken 2026 de eerstvolgende krachtmeting op mondiale schaal. De organisator van dit mega-evenement, CHIO Aachen, sprak met de man die in Versailles geschiedenis schreef door voor de derde keer Olympisch goud te winnen in eventing: Michael Jung.

Michael Jung won met fischerChipmunk de individuele medaille, de derde op Olympisch niveau. Het is nog niet helemaal tot Jung doorgedrongen. ”Ik heb het me nog niet helemaal gerealiseerd. Er is zoveel drukte geweest tot nu toe – en de mediahype was natuurlijk te gek. Ik zal me dat pas echt realiseren als ik een beetje tijd heb en er nog eens rustig over kan praten.”

Diepe indruk

‘Versailles’ heeft een diepe indruk gemaakt op Jung: ”Alles was perfect voor de paarden. De stallen, de voorbereidingsarena’s, de wasplaatsen, de wedstrijdarena’s – de omstandigheden waren overal super. En natuurlijk was de sfeer in Versailles gewoonweg geweldig, plus de geweldige sfeer met zoveel mensen in het paleispark. Je kunt het niet eens beschrijven, het was ongelooflijk. Maar ook de openingsceremonie zal ik niet vergeten. Het feit dat er zoveel aandacht was voor de paardensport was heel bijzonder. Dat raakte me echt en het was echt een geweldig gevoel, omdat we anders een nogal gemarginaliseerde sport zijn.”

De volgende superster

Het volgende grote doel van Michael Jung laat zich raden: ”Het wereldkampioenschap in Aken! Dat wordt een enorm hoogtepunt, daar ben ik zeker van. Natuurlijk staan de volgende Olympische Spelen ook op mijn bucketlist. Chipmunk is nu 16 jaar oud, dus we zijn al aan het bedenken welk paard onze volgende superster kan worden. Er wordt al druk gespeculeerd bij ons op stal over wie er in aanmerking zou kunnen komen. Ik vind het erg leuk om jonge paarden te trainen en ik hoop dat ik in de toekomst weer een toppaard heb.”

Zes disciplines

Jung heeft hoge verwachtingen van de WK’s in Aken: ”Aken brengt altijd de crème de la crème in elke discipline samen. Ik verwacht hetzelfde voor de WK’s. Het is geweldig dat zes disciplines op één plek plaatsvinden, dat is voor mij het belangrijkste. Het wordt mega in mijn eigen land – met ontelbaar veel mensen, een geweldig publiek en een fantastische sfeer.”

Bron: Reiterrevue/Horses.nl