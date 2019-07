Dufour en Cassidy winnen 4*-kür: ‘Hij leek weer een vijfjarige!’

Met overmacht won Cathrine Dufour met haar Olympiadepaard Atterupgaards Cassidy (Caprimond x Donnerhall) de kür op muziek van het CDI4* in Aken. Het paar danste gisteravond in de Deutsche Bank stadion naar 83.460%. De veelzijdige amazone Ingrid Klimke, die even daarvoor het CCI had gewonnen met SAP Hale Bob, werd tweede met de hengst Franziskus (Fidertanz 2 x Alabaster) met 78.945%.

“Hij leek vandaag weer als een vijfjarige”, lachte Cathrine Dufour toen wist dat ze de kür had gewonnen. De Deense reed een nieuwe kür met een hoge moeilijkheidsgraad. Op de klanken van Chaca Kahns ‘Ain’t nobody’ piaffeerde hij als nooit te voren. Dufour en de intussen zestienjarige zoon van Caprimond zijn al negen jaar een team en er zijn nog steeds momenten dat het paard zijn amazone verbaast. “Ik denk dat hij wilde dat het publiek vanavond een fantastische avond had”, grinnikte Dufour. “Hij wilde er voor gaan, ik moest hem zelfs wat afremmen. En nu hebben we Aken gewonnen. Het is fantastisch!”

Ingrid Klimke had haar eventingkleding snel verwisseld voor de slipjas om vervolgens met Franziskus de tweede plaats in te nemen. Ze stuurde de Hannoveraanse hengst naar 78.945%. Een dikke fout in de wissels om de pas drukte de score.

De Oostenrijkse Ulrike Prunthaller werd derde op Bartlgut’s Quebec (Quaterback x Paradiesvogel) met 77.260%. er was geen Nederlandse deelname meer in de 4*-kür. Anne Meulendijks had besloten na de Grand Prix Aken te verlaten. In de Grand Prix werd ze nog achtste met MDH Avanti N.O.P. (United x Farrington) met 73.761%.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl/persbericht