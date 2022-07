Dufour wint alle Grand Prix-rubrieken in Aken: 88,375% voor Vamos Amigos

Met 9 combinaties over de 80% en zeven over de 82% in de De Deutsche Bank Preis, de kür op CHIO Aken, had de 5*-tour de kwaliteit van een kampioenschap. Toch was er maar één amazone die er met kop en schouders bovenuit stak. Niet in één proef, maar in alle Grand Prix-proeven. Cathrine Dufour won in Aken alle vijf de Grand Prix-rubrieken. Twee met Bohemian (4*) en drie met Vamos Amigos (5*), die in de kür 88,375% scoorde. Al met al liet Aken enthousiast worden voor Herning: een jonge generatie paarden en veel 'nieuwe' ruiters beloven topsport van de bovenste plank.

Cathrine Dufour besloot om Vamos Amigos de 5* in Aken te laten lopen, omdat hij nog geen ervaring heeft met concoursen met drie proeven en Bohemian, na meerdere kampioenschappen, dat kunstje inmiddels wel kent.

In Aken bewees de tienjarige Vitalis-zoon dat hij met gemak drie proeven doorkomt, en hoe!

Technnisch gezien is stalcollega Bohemian, die twee jaar ouder is en heel wat meer ervaring heeft, eigenlijk beter. Maar dressuur is veel meer dan de technische vaardigheid om de oefeningen richting perfectie uit te voeren, het moet ook in de ring steeds weer gebeuren als het er op aan komt. En wat dat betreft bewees de jonge Vamos Amigos zich dubbel en dwars.

Vamos Amigos, die inmiddels ook een eigen kür heeft (in de Wereldbekerfinale liep hij nog de Les Miserables-kür van stalgenoot Bohemian), liep drie topproeven in Aken en daar hoorde ook de kür bij.

Cathrine Dufour met Vamos Amigos Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

In de galopoefeningen, bijvoorbeeld de series, kan hij nog meer ruimte pakken en meer naar boven springen. De piaffe moet nog stabieler en er zijn nog meer kleine dingetjes, die de jonge leeftijd van Vamos Amigos verraden. Maar dat soort dingen schelen een paar puntjes, fouten schelen een boel punten. En die maakte Vamos Amigos eigenlijk niet in Aken. In de kür schrok de ruin één keer een beetje van de overgang van zon naar schaduw bij C, maar dat was het ook. De vijf juryleden beoordeelden de proef met 88,375% (86,275% tot 90,025% van de Deense Susanne Baarup).

Duke of Britain

Met dat principe – een foutloze en correct uitgevoerde proef is al het halve werk – heeft Frederic Wandres zich ontpopt tot de voorman van het Duitse team. Bij het kijken naar Duke of Britain (v. Dimaggio) ben je als toeschouwer eigenlijk nooit bang dat er een foutje komt, zo correct en zeker ziet alles er uit. Duke of Britain is niet het spectaculairste paard van het veld, maar omdat hij zo goed is opgeleid, zo zeker is in de oefeningen en zo correct door een Grand Prix gaat, kwam hij in Aken drie keer op de tweede plaats uit achter Dufour. In de kür met 83,88% (82,4-86,05%), een nieuw PR.

Frederic Wandres met Duke of Britain Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Daniel Bachmann Andersen rijdt zich in het team

Daniel Bachmann Andersen liet zich elke dag een beetje beter zien in Aken met Marshall-Bell (v. Blue Hors Don Romantic). In de Grand Prix waren er afstemmingsproblemen bij de combinatie die even gescheiden was door de verkoop van de ruin aan Nicola Ahorner. Slechts acht keer zat de Deense ruiter op Marshall-Bell vòòr Aken, hetgeen veel verklaart. In de Spécial ging het al een stuk beter en in de kür ging er nog weer een schepje bovenop. Een kür zonder technische fouten leverde 82,985% op, goed voor de derde plaats.

Daniel Bachmann Andersen met Marshall-Bell

Met de prestaties in Aken, lijkt Bachmann Andersen zich in het team gereden te hebben. Bij de derde Deen in de kür, Carina Cassøe Krüth, waren er opnieuw technische issues in de proef. De piaffe blijft de bottleneck van Heiline’s Danciera en in de derde proef op rij waren er problemen met de series (zij het nu op een lastige lijn). De score kwam uit op 80,635% (9e).

Kittel, Ruoste, Werndl en Fry

Patrik Kittel kwam met de iets zwevend lopende Touchdown (v. Quaterback) op 82,955%, en daarmee kwam hij dicht bij Marshall-Bell in de buurt.

Nog dichter bij elkaar in de buurt zaten de nummers 5, 6 en 7. De Fin Henri Ruoste kwam met Kontestro DB (v. Contendro) 82,735%, Benjamin Werndl met Famoso (v. Farewell) op 82,73% en Charlotte Fry met Everdale (v. Lord Leatherdale) op 82,65%. Al met al belooft dat een spannend WK.

Van der Putten sluit Aken goed af

Marieke van der Putten sloot Aken met Tørveslettens Titanium RS2 (v. Totilas) goed af en kan zich zo langzaam aan klaar gaan maken voor Herning. Na een goede Grand Prix, een zeer goede Spécial met een PR (74%) volgde een een kür die met 76,605% werd beloond. Onder andere de pirouette naar links mislukte en er zaten nog een paar kleine dingetjes in de kür. Het kan dus nog beter.

Marieke van der Putten met Tørveslettens Titanium Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Jonge paarden en nieuwe ruiters

Opvallend was het aantal jonge paarden in Aken, van de 15 deelnemers in de kür zijn er 8 in 2010 of later geboren. Vamos Amigos is 10, Marshall-Bell is 10, Touchdown is 10, Kontestro is 12, Heiline’s Danciera is 11, Malagueno LXXXIII is 12, Fogoso is 12 en Tørveslettens Titanium Met ‘nieuwe’ ruiters (met een deel van de internationale top dat om allerlei redenen niet aanwezig is) en jonge paarden, belooft het WK in Herning verfrissende topsport te gaan bieden. Een nieuwe generatie topsporters, op twee en vier benen, staat klaar voor Herning. Niet alleen bij ons in Nederland.

Uitslag