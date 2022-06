Duits team Eventing & Springen CHIO Aken: Ingrid Klimke gaat voor dubbelslag

Het CHIO Aken is misschien wel een van de meest prestigieuze wedstrijden van de wereld. Thuisland Duitsland maakte eerder al bekend welke combinaties opgesteld worden voor de landenwedstrijd en de CDI4* Grand Prix. Nu zijn ook de teams voor de eventing en het springen bekend. Ingrid Klimke maakt al deel uit van de dressuur opstelling en is ook opgesteld in het Duits eventing team. Hiermee zou Klimke voor een unieke dubbelslag kunnen gaan door zowel de landenwedstrijd dressuur als eventing te winnen.

Het Duitse eventing team komt altijd op volle kracht naar het CHIO Aken. Het is dan ook niet geheel verassend dat Ingrid Klimke hier onderdeel van uit maakt. Hierdoor is zij de eerste ruiter ooit die opgesteld is voor twee landenteams tijdens het CHIO. Verder zien we ook olympisch kampioen Julia Krajewski op de lijst staan. Volgens de bondscoach Peter Thomsen ‘is er vrijwel geen sterker team.’

Duits team eventing

Het volledige eventingteam voor Duitsland bestaat uit:

Julia Krajewski met Amande de B’Neville (v. Oscar des Fontaines)

Sandra Auffarth met Viamant du Matz (v. Diamant de Semilly)

Michael Jung met Kilcandra Ocean Power (v. BGS Ocean Power)

Ingrid Klimke met Equistros Siena Just Do It (v. Semper FI 4)

Duits team springen

Ook Otto Becker heeft zijn team bekend gemaakt voor de landenwedstrijd die traditioneel op donderdagavond verreden wordt. Op de lijst zien we o.a. vaste waarde voor het team Marcus Ehning en Europees kampioen André Thieme. Het volledige springteam voor Duitsland bestaat uit:

Marcus Ehning met Stargold (v. Stakkato Gold)

Christian Kukuk met Mumbai (v. Diamant de Semilly)

Janne Friederike Meyer-Zimmermann met Messi van’t Ruytershof (v. Plot Blue)

André Thieme met Chakaria (Chap I)

Jana Wargers met Limbridge (v. Limbus)

Bron: FN