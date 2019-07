Duitsland klasse apart in Grand Prix, Werth lachend naar 82%

Met een brede glimlach op haar gezicht stuurde Isabell Werth haar lieveling Bella Rose (Belissimo M x Cacir) naar het laatste halthouden en groeten en won met 82,783% unaniem de CDI5* Grand Prix op CHIO Aken. Met daarnaast Dorothee Schneider op twee en Jessica von Bredow-Werndl op vier was Duitsland ijzersterk in het eerste onderdeel van de landenwedstrijd.

Met een stabiele aanleuning en een prachtige piaffe- en passagetour zette dressuurkoningin Isabell Werth eens te meer een fantastische proef neer. Het enige smetje op een verder foutloze proef was een dure fout in de serie om de pas, maar dat maakte de Duitse meer dan goed met maar liefst 26 (!) tienen op het protocol.

Showtime FRH in vorm

Showtime FRH (Sandro Hit x Rotspon) liep onder Dorothee Schneider een uitstekende galoptour en werd beloond met onder andere een tien voor de pirouette naar links. Verder imponeerde de regerend Duits Grand Prix Spécial-kampioen met zijn prachtige drafreprise en verheven passages. In het drafappuyement naar links sprong Showtime FRH aan in galop en voornamelijk in de eerste overgang passage-piaffe ging het ritme iets verloren. Met 80,609% eindigde Schneider op plaats twee.

Tegenvaller voor Langehanenberg

Jessica von Bredow-Werndl deed in de CDI4* Grand Prix van woensdag al goede zaken. Voor de landenwedstrijd zadelde ze Trakehner-merrie TSF Dalera BB (Easy Game x Handryk). De fantastisch piafferende en passagerende merrie liep 79,00% bij elkaar, genoeg voor plaats vier. De vierde Duitse amazone, Helen Langehanenberg, kon met Damsey FRH (Dressage Royal x Ritual) niet de proef neerzetten waar ze op had gehoopt. In de piaffe en passage liep het duo tegen moeilijkheden aan en moest genoegen nemen met 71,239%.

Britse Charlotte’s op dreef

Onder Olympisch kampioene Charlotte Dujardin groeide de Trakehner Erlentanz (Latimer x Benz) van Sonnar Murray Brown in korte tijd uit tot een paard dat de 80% aan kan tikken (derde, 79,162%). De galoptour leverde een hele reeks aan negens op en noemenswaardig waren de prachtige pirouettes. Charlotte Fry deed voor Groot-Brittannië goede zaken met Dark Legend (Zucchero x Tango). Een harmonieuze proef leverde Fry 74,435% op.

Opvallende combinaties

Cathrine Dufour reed haar tweede paard, de lichtvoetig bewegende Bohemian (Bordeaux x Samarant), met 78,413%. Even daarachter eindigde teamgenoot Daniel Bachmann Andersen, die met Blue Hors Don Olymbrio (Jazz x Ferro) een harmonieuze proef neerzette. Therese Nilshagen reed Dante Weltino OLD (Danone I x Welt Hit II) naar 76,957% en bleef daarmee nipt voor op Adrienne Lyle en Salvino (Sandro Hit x Donnerhall). Bewegingswonder Suppenkasper (Spielberg x Krack C) liet onder Steffen Peters zien in vorm te zijn gegroeid. Met 75,848% eindigde het duo op plaats negen.

Cornelissen en Van Baalen

Adelinde Cornelissen reed met Zephyr (Jazz x Farmer) met 73,565% wederom een Olympisch kader-score. Het duo liet een fijn beeld zien, waarbij voor de drafreprise en galoptour positief opvielen. In de piaffe mag de ruin nog meer tot dragen komen. Marlies van Baalen mocht met Ben Johnson (Johnson x Ferro) het spits afbijten. De fraai bewegende Ben Johnson liet zien over genoeg talent te beschikken, maar in de proef traden een paar dure fouten op, wat de score drukte. Van Baalen kwam uit op 67,50%.

Duitsland fier aan kop

Na de Grand Prix, het eerste onderdeel in de landenwedstrijd op CHIO Aken (ook de Grand Prix Spécial telt mee), gaat Duitsland onbedreigd aan kop. Dankzij de topscores van Werth, Schneider en Von Bredow-Werndl staat het gastland met 242,392% ruimschoots voor op Denemarken, dat met 228,174% op plaats twee volgt. Grootste concurrent voor de zilveren medaille is Amerika (225,392%), maar ook Zweden (223,783%) en Groot-Brittannië (223,630%) komen in de buurt.

Individuele uitslag.

Tussenstand landenwedstrijd.

Bron: Horses.nl