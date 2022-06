Duitsland wint landenwedstrijd in eigen land, Nederland zevende

Duitsland heeft in Aken op het CHIO de landenwedstrijd voor springruiters gewonnen. Lange tijd was het een strijd tussen Duitsland, België, Engeland en Zwitserland maar uiteindelijk waren het de Duitsers die aan het langste eind trokken, voor België en Engeland. Nederland werd zevende.

Het was een prachtige zonnige dag met rond de 29 graden in Aken, maar daar kwam zo’n twee uur voor aanvang van de landenwedstrijd verandering in toen er een wolk brak en storm opstak. But the show must go on en voor alle deelnemers zijn de omstandigheden min of meer gelijk.

Bondscoach Jos Lansink had Sanne Thijssen, Johnny Pals, Jur Vrieling en Harrie Smolders aangewezen om de Nederlandse driekleur te vertegenwoordigen.

Sanne Thijssen

Thijssen kreeg met Hi There (v. Nebab de Reve) een fout op hindernis vier waarbij ze in de landing de balans verloor en een moment voor het zadel kwam te zitten. Geen prettige positie als je daarna gelijk een haakse wending krijgt naar de sloot. Thijssen realiseerde zich direct de situatie en handelde ernaar. Al zou ze midden in de sloot springen, een volte draaien was geen optie want met de strafpunten voor tijdsoverschrijding tegenwoordig eindig je al snel in de dubbele cijfers. Met kunst en vliegwerk wist ze de sloot nog foutloos te overbruggen maar de balans was weg en een voet uit de beugel dus de fout op de plankensteilsprong die volgde was bijna niet te vermijden. Ondanks deze tijdelijke stress reed ze verder foutloos naar huis en ook nog binnen de tijd, wat op zich al een prestatie is na de tijd die ze verloor in de lijn oxer-sloot-planken.

Johnny Pals

Dat Johnny Pals in Aken aan de start kwam was een verrassing maar geen mens zal kunnen zeggen dat het onverdiend was want Pals is de laatste twee maanden in hele sterke doen en rijdt keer na keer goede resultaten in de GCT. Met zijn ervaren Charley (v.Calido I), die geheel op eigen wijze springt, kreeg hij een fout op de insprong van de driesprong, had geluk bij de uitsprong en zette een nette vier strafpunten op het bord voor Nederland. Dit bood nog steeds goed perspectief voor Vrieling en Smolders.

Jur Vrieling

Jur is er ondertussen wel aan gewend om de ring in te moeten rijden met de wetenschap dat een goed resultaat neergezet moet worden om nog kans te maken. Het was ondertussen opgehouden met regenen dus de weergoden waren hem in ieder geval goed gezind. Maar Vrieling begon gelijk met een fout op hindernis een. Zo voor het zicht had hij daar best iets fanatieker van start mogen gaan want Long John Silver 3 (v.Lasino) sprong heel erg omhoog maar niet al teveel naar voren. Daarna volgde nog een fout en dat samen met de drie strafpunten voor tijdsoverschrijding bracht het totaal op elf strafpunten en te hopen het streepresultaat. Van Vrieling is te hopen dat hij in de manche zijn paard wat meer gaat helpen door het basistempo iets hoger te houden want als je zo omhoog springt als deze schimmel doet dan heb je snelheid nodig om de breedte te overbruggen. Dat is een natuurwet waar je niet onderuit komt.

Harrie Smolders

Zoals zo vaak moest Smolders het team ‘redden’. Alleen een foutloze rit zou nog enig zicht bieden wat betreft een hogere klassering. Met Bingo Du Parc (v.Mylord Cathago) deed hij wederom wat nodig was. Een werkelijk soevereine foutloze ronde. Zoals Smolders in de rondte reed leek het wel of hijzelf allang wist dat hij foutloos zou blijven en de uitvoering ervan slechts een formaliteit was. Nederland niet op koers voor de medailles maar wel naar de tweede ronde en daar kan nog van alles gebeuren want de balk is rond en het gras glad.

Tweede manche

Met Zwitserland en Duitsland op een strafpunt en de Britten en Belgen op plaats drie en vier met vier strafpunten werd de tweede ronde begonnen. De regen was inmiddels weer met bakken uit de hemel aan het vallen. Onder die omstandigheden moest Sanne Thijssen haar tweede ronde rijden. Helaas kon ze er ook deze keer geen foutloze rit uit persen en kreeg uiteindelijk twee springfouten waardoor haar totaal op 16 strafpunten over twee maches kwam.

Johnny Pals

Pals reed foutloos tot de plankensteilsprong na de sloot. Met zijn stem probeerde hij het paard af te laten remmen maar het “Hoooo” van Pals werd wat te letterlijk genomen door Charley en die hield dan ook netjes halt. Pals maakte het nog spannend in de driesprong omdat hij van a naar b zoveel terugwilde dat Charley bijna weer stilviel. Het is te danken aan het goede karakter en het vermogen van de schimmel dat hij toch nog sprong want menig paard zou dat niet meer opgelost kunnen hebben. De 17 strafpunten die het uiteindelijk werden zijn het streepresultaat voor Nederland en maakten ook gelijk duidelijk dat TeamNL deze landenwedstrijd geen rol van betekenis zou gaan spelen, ongeacht wat Vrieling en Smolders hierna nog zouden doen.

Jur Vrieling

Vrieling probeerde duidelijk in de tweede ronde het tempo wat hoger te houden. Je kon zien dat dat niet altijd makkelijk is omdat Long John Silver 3 een beetje de neiging heeft om op het moment dat zijn ruiter met been komt om voorwaarts te blijven gaan de schimmel in eerste instantie een beetje tegenwerkt en dan pas reageert. Daar is nog wat werk aan de winkel want hoe goed een paard ook is, als die vaak niet binnen de tijd kan lopen dan zal die weinig barrages zien. Met een fout op de insprong van de driesprong en een tijdfout kon Vrieling semi tevreden terugkijken op deze landenwedstrijd want hij weet nu welk punt de meeste aandacht nodig heeft op weg naar Herning. Met het springen van Long John Silver 3 zit het wel snor. Het wedstrijdtotaal kwam voor Vrieling op 16 strafpunten waarvan vier voor tijd.

Harrie Smolders

Voor Smolders stond er qua team niets meer op het spel maar individueel maakte hij nog kans op de bonus van 100.000 euro die klaarlag om te verdelen tussen alle deelnemers die het lukte om dubbel nul te rijden. Het koppel liet weer een ronde zien van grote kwaliteit. De fout op de uitsprong van de driesprong had hij eigenlijk niet verdiend, maar hij telde wel. Desondanks een hele goede landenwedstrijd voor Smolders. 0 + 4 in de landenwedstrijd va Aken is altijd goed. Voor het team betekende het wel dat het een plaats verloor en door USA in werd gehaald waardoor Nederland zevende werd van de acht landen.

De beslissing

Jerome Guery wist dat hij zijn foutloze eerste ronde moest herhalen om nog kans te maken op de overwinning. Met Duitsland op maximaal vijf strafpunten en België op vier kon Guery zich niets veroorloven. Hij was een heel eind op weg maar zoals bij vele anderen was de insprong van de driesprong de spelbreker. Toen die plank in het Akense zand viel was de strijd beslist en won Duitsland voor eigen publiek de landenwedstrijd en de bijbehorende 250.000 euro prijzengeld.

Uitslag