Evelina Tovek wint openingsrubriek CHIO Aken

De eerste springrubriek op CHIO Aken is gewonnen door Evelina Tovek. De Zweedse amazone en Cortina 212 (v. Contendro I) vijfsterren 1,45m direct op tijd bijna anderhalve seconde sneller dan Maurice Tebbel en Quasi Top (v. Quasimodo van de Molendreef). Jur Vrieling en Griffin van de Heffinck (v. Castelino van de Helle) eindigden als zevende.

In de openingsrubriek hielden achttien van de ruim veertig combinaties de teller op nul, maar voor de Nederlanders was er niet veel geluk. Marc Houtzager kreeg met Sterrehof’s Dante N.O.P. (v. Caturano) een balk en 2 strafpunten wegens tijdsoverschrijding, Kim Emmen finishte met Inflame Go (v. Namelus R) op 14 strafpunten en Lars Kersten beëindigde zijn rit vroegtijdig toen Emmerton (v. Silvio I) onrustig in de aanleuning werd.

Uitslag.

Bron: Horses.nl