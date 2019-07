Explosion W wint eerste dikke rubriek Aken, Houtzager vijfde

De eerste dikke proef in Aken – de Preis von Europa, een Table A over 1,55m – was prooi voor de door Willy Wijnen gefokte wereldtopper (de actuele nummer 11 van de HorseTelex Wereldranking) Explosion W (v. Chacco-Blue) met Ben Maher. Ook op de plaatsen twee en drie zijn topcombinaties te vinden: Rokfeller de Pleville Bois Margot (v. L' Arc de Triomphe) met Eduardo Alvarez Aznar en Scuderia 1918 Tobago Z (v. Tangelo van de Zuuthoeve) met Daniel Deusser (nummer 8 HorseTelex Ranking). En daarmee werd in de eerste rubriek – met ook nog Gazelle en G&C Arrayan in de barrage – meteen duidelijk waarom Aken zo bijzonder is: alleen de allerbesten komen hier bovenaan.

Marc Houtzager zette voor Nederland het beste resultaat neer. Met Sterrehof’s Dante (Canturano I x Phin Phin), die hij begin dit jaar overnam van vrouw Julia Houtzager-Kayser, werd hij vijfde met één van de vijf nulrondes in de barrage (50,13 seconden). De elfjarige door J.W.J. Soeter gefokte Sterrehof’s Dante ontwikkelt zich onder Houtzager steeds meer richting de top. Dit seizoen was er al een overwinning in de Grote Prijs van Tubbergen en de winst in een 1,50m op CSI Twente en daarnaast een tweede plaats in het Gaston Glock Championat op CSI Treffen, een derde plaats in de Grote Prijs van Gorla Minore en een vierde plaats in een 1,50 in Hagen.

Eerste winst van het seizoen voor Explosion W

De Brit Ben Maher en zijn toppaard Explosion W waren met een tijd van 46,28 seconden alle tien barragedeelnemers te snel af en daarmee liet de tienjarige KWPN-ruin zien dat hij het winnen nog niet is verleerd. Hij zat er al een paar keer dichtbij (een tweede plaats in de Global Champions Tour etappe in Doha én een tweede plaats in de GCT-etappe van Cascais), maar winnen deed hij dit seizoen nog niet. Daar kwam in Aken verandering in en zo werd er 25.000 euro aan de winsom van Explosion W toegevoegd.

De Spanjaard Eduardo Alvarez Aznar kwam met de SF-hengst Rokfeller de Pleville Bois Margot nog het dichtst bij de tijd van Maher (47,08 seconden) en Daniel Deusser deed ook een hele beste poging met Tobago Z (47,71 seconden).

Drie KWPN’ers in top 5

In de top vijf was naast Explosion en Dante nog een derde KWPN’er te vinden. Olivier Philippaerts stuurde H&M Extra (v. Berlin) naar de vierde plaats in een tijd van 49,81 seconden.

Foutje voor Carambole

Willem Greve bracht Carambole, die hij weer probeert terug te brengen naar het topniveau, aan de start in de 1,55-rubriek en met 84,25 seconden hoorde hij bij de snellere vierfouters in het basisparcours (19e plaats).

Uitslag

Persconferentie:



