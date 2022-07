Finale van 7- en 8-jarige springpaarden prooi voor Scott Brash

In een barrage van tien deelnemers leek het de Belg Nicola Philippaerts te zijn die er met de zege vandoor zou gaan. In 40.67 seconden coachte hij zijn Extase Ste Hermelle (v.Uto Kervec) rond. Patrick Stühlmeyer had er met Chad Blue PS (v.Chacco-Blue) 0.35 seconden langer voor nodig. Maar de laatste starter was Scott Brash en zolang die niet geweest is heb je nog niet gewonnen. Met een geweldig springende Hello Vittoria (v.Kannan) zette hij de klok stil op 40.08 seconden en was daarmee de beste in deze barrage van de finale voor 7- en 8-jarige springpaarden in Aken.

Voor de 7-jarige paarden was er een parcours gebouwd van 1.45m hoog, voor de 8-jarigen was dat 1.50m. De totale prijzenpot was 8000 euro waarvan een kwart voor de winnaar was weggelegd.

Johnny Pals en King Blue

Johnny Pals heeft in King Blue (v.VDL Zirocco Blue) een bijzonder voorzichtig springpaard onder het zadel. In de laatste elf maal dat de schimmel internationaal in de ring kwam sprong die maar één balk naar beneden. Bijzonder onfortuinlijk dat dat nu net vandaag moest gebeuren op een van de mooiste springpodia ter wereld. Desondanks kan Pals terugkijken op een geslaagd concours met zijn 8-jarige hengst die in Aken driemaal in de ring kwam en tweemaal foutloos liep.

Barrage

Aan de barrage deden drie 7-jarigen mee en zeven 8-jarigen. Wat voor de 7-jarigen een goed gemiddelde was aangezien van de 30 paarden die aan de start verschenen er maar negen in 2015 waren geboren, de andere 21 in 2014.

Uitslag