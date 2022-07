Fit for Fun neemt afscheid van sport in Aken

Fit for Fun (v. For Pleasure) heeft in de Aachener Soers officieel afscheid genomen van de sport. De merrie is al een tijdje niet meer gestart, maar door corona was het afscheid voor publiek nog uitgesteld. De vos kwam met een stoer bruin veulen aan de voet in de arena om zich te laten toejuichen door het 45.000-koppige publiek.

De Duitse eigenaren van Fit for Fun spraken de merrie en haar amazone Luciana Diniz toe en ook Diniz zelf nam geëmotioneerd het woord om het paard te bedanken. Fit for Fun en Diniz werden tweemaal tweede in de Grote Prijs van Aken, in 2018 en 2017. Ook in het Canades Spruce Meadows werden ze in dat jaar tweede. In 2016 wonnen ze de Grote Prijs van Rotterdam. Ook in de Globals waren er veel successen voor de combinatie.