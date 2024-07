Fokproduct Jur Vrieling wint Youngster Cup Aken

Richard Vogel had de achtjarige KWPN-ruin Levi Noesar (v. Zirocco Blue) - gefokt door Jur Vrieling - meegenomen naar Aken voor de Sparkassen-Youngsters-Cup, die hij gisterenavond besloot met de overwinning in de finale. "We zijn natuurlijk blij dat hij hier in Aken alle drie de dagen foutloos heeft gesprongen en het winnen van de finale was de kers op de taart", aldus Vogel.

Het duo werd tweede in de eerste van de in totaal drie competities en vijfde in de tweede ronde. Gisterenavond liet de vosruin zijn volledige potentieel zien. Onder Vogel snelde hij in de barrage naar 42,39 seconden (zie bijgevoegde video)). De enige ruiter die het duo vervolgens nog van de overwinning kon afhouden was Ben Maher. Met de Cornet Colbert-zoon Corlander, waarmee Maher de eerste wedstrijd won, kon hij ditmaal net niet aan de tijd van Vogel komen (42.93 seconden). De derde plaats ging naar de pas zevenjarige Zangersheide-gefokte merrie Marieke Z Santa Rosa (v. Moncler van Overi), die onder de Canadese amazone Erynn Ballard 43,78 seconden nodig had om het parcours af te leggen.

Geen springfouten voor Levi Noesar

Richard Vogel vertelt over Levi Noesar: “Hij werd opgeleid door Nina Piasecki voordat hij bij mij kwam. Hij is in gezamenlijk eigendom van Mario Piasecki en Patrick Mielnik. Zij bedachten dat wij wel een goede match konden zijn voor de topsport. In december ben ik dan ook rustig aan begonnen met hem te rijden. We hebben hem toen bewust niet meegenomen naar Amerika, omdat we het rustig aan wilde doen. Sinds april ben ik hem op wedstrijd gaan uitbrengen met indrukwekkende resultaten: drie concoursen, acht wedstrijden, acht klasseringen en hij maakte geen enkele springfout.”

Uitslag

Bron: Persbericht