Frank Kemperman treedt in 2022 terug als CHIO Aken-chef

Frank Kemperman (66) treedt in september 2022 terug als toernooidirecteur en bestuursvoorzitter van CHIO Aken. Kemperman gaat na 29 jaar (!) als 'Aken-chef' met pensioen. Hij wordt in het bestuur opgevolgd door de Duitser Philip Erbers (38).

Kemperman begon als concourschef in 1979 en was stadiumchef van de Olympische Spelen in Sydney (2000) en zat ook in het organisatiecomitee van van de Wereldruiterspelen in Den Haag, Jerez en Aken. Maar Aken was zijn paradepaardje: “Aken is mijn hart en mijn leven”, zegt Kemperman in een CHIO Aken-persbericht.

Kemperman krijgt het dus vanaf eind volgend jaar een stuk rustiger. Dit jaar stopt hij namelijk ook op als voorzitter van het FEI-dressuurcomité.

Bestuur

“Ik ben ervan overtuigd dat we met Philip een uitstekende aanvulling is in het ALRV-bestuur”, zegt Kemperman. Dat beaamt ALRV-voorzitter Stefanie Peters “Philip Erbers is onze droomoplossing. Hij kent het concours heel goed, kent de structuren en is de juiste persoon om het CHIO Aken samen met Helen Rombach-Schwartz en Birgit Rosenberg naar de toekomst te leiden”, zegt ALRV-voorzitter Stefanie Peters. Per januari wordt Erbers als divisiemanager verantwoordelijk voor de gebieden innovatie, infrastructuur en duurzaamheid en vanaf 1 oktober 2022 als bestuurslid. Helen Rombach-Schwartz (financiën, human resources, administratie) en Birgit Rosenberg (sport, CHIO Aachen CAMPUS, evenementen) vervolledigen het bestuur. Rosenberg wordt tevens woordvoerster.

Stefanie Peters met Philip Erbers – Foto: CHIO Aken

Bron: Persbericht