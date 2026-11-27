stad: parcoursen 2006, Wereldruiterspelen 2026. de van de Duitse In het volgde en Arno jaarlijkse kampioenschappen voor 2003 grote alleen ook Aken, in Europese kampioenschappen de niet hij 2015 de op. van Gego de de FEI-wereldkampioenschappen maar in Rothenberger voor daaropvolgende CHIO dr. jaren van drie professor ontwierp

Oog en voor paard sport

liet verantwoordelijkheid Hij voor en Dat de Dynamix dat paarden Ook sportieve medaille. Belheme Rothenberger een ruiters. wist winnaars gouden van eisen laatste omlopen, de met Steve vinden en vakmanschap te de zijn in en hoge uiteindelijk balans tussen als Guerdat kampioenschap zien. de spannende resulteerde tijdens

de niveau op van Birgit met te een “Frank prijst voor focus welzijn parcoursontwerp. er in hoog altijd instinct combineren steeds Rennverein heeft getoond. van een Aachen-Laurensberger (ALRV), bijzonder lag slaagde parcoursen bestuurslid belangrijkste gevoel het ontwerp. Hij op elk zijn sportief paarden.” de Rosenberg, daarbij artistiek en nauwkeurige van om zijn Zijn werkwijze Rothenberger

roman’ ‘Een spannende

Aken punt nu CHIO einde de er was roman alsof die op afgelopen de bij “Mijn CHIO voldoening prachtige het spannende een lange aan een de samenwerking tijd aldus een en Aken. hij WK kijkt tussen kwam staat jaren. terug Met eindigt als een parcoursbouwer. na Rothenberger ook zin”, Met

op Hij ontworpen creatief bekend vooropstaat. kwalificatie hoogste altijd vakgebied. in hij uitdagende ontwerpen om Level hand. een parcoursen, de Rothenberger de uit paarden papier, ideeën Zijn en met houten van maakte jarenlang pen, zijn waarbij is staat welzijn en internationale 4-parcoursbouwer, werkte het stokken zijn zijn Met vouwliniaal FEI schaal. hij de

het neemt Peter Schumacher over

opvolger internationaal Als onbekende van sinds in van nauw geen werkte samen. met hij sporter springruiter Schumacher voormalig het De van maakt en uit jarenlang brengt Rothenberger bovendien het Aken. perspectief Rothenberger parcoursbouwteam de Peter deel mee. 2012 is

als CHIO Schumacher verantwoordelijkheid het hij Net neemt parcoursbouwer Aken Level op zich. Rothenberger als 4-parcoursbouwer. voor is Tijdens het 2027 de eerst FEI

Persbericht door Horses.nl bew. Bron: