Frederic Wandres wint PSG Aken, Seth Boschman achtste

Frederic Wandres is vandaag goed begonnen aan CHIO Aken. Met Quizmaster FRH (v. Quasar de Charry) noteerde de Kasselman-ruiter in de Prix St. Georges 75,059% en won daarmee de rubriek. Seth Boschman, de enige Nederlandse deelnemer in de Lichte Tour, reed Flora de Mariposa RS2 (v. Fürstenball) naar de achtste plaats.

Met een gemiddelde van 75,059% (72,941% – 76,029%) was Frederic Wandres de enige die over de 75% heen ging. Op het protocol verschenen negens voor de uitgestrekte draf en uitgestrekte stap. Alleen jurylid Carlos Lopes plaatste Wandres als tweede, hij had Ingrid Klimke bovenaan staan. Zij werd met Freudentänzer, een zoon van haar Grand Prix-paard Franziskus, met 73,912% tweede bij het internationale debuut. Andrina Suter reed Del Curto (v. Dimaggio) naar de derde score van 72,441%.

Aken-debuut Boschman

Met bijna 70% beleefde Seth Boschman met Flora de Mariposa RS2 een keurig debuut op CHIO Aken. Hoofdjury Christof Umbach beloonde de proef met 72,147% en de vijfde plaats. Gemiddeld kwam er 69,882% op het scorebord te staan en daarmee de achtste plek.

Seth Boschman met Flora de Mariposa RS2. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

