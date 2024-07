Fuchs blijft De Luca de baas in Prijs van Noordrijn-Westfalen op CHIO Aken

Martin Fuchs gaf zojuist met de elfjarige Hannoveraner Commissar Pezi (v. Commissario) iedereen het nakijken in de Prijs van Noordrijn-Westfalen op CHIO Aken. De voormalig Europees kampioen was de beste in de barrage die bestond uit tien combinaties. Fuchs bleef in de barrage foutloos en was verreweg het snelst met een tijd van 43,06 seconden. Hier kwam niemand meer aan. Hij pakte de winst door galopsprongen over te slaan in de lijn van de Turkish Airlines hindernis en draaide zeer kort naar de laatste hindernis.

Lorenzo de Luca kwam met de elfjarige Frans gefokte Denver de Talma (v. Vigo Cece) het dichtst in de buurt van Fuchs. De combinatie finishte foutloos in 44,35 seconden.

Stühlmeyer derde

Patrick Stühlmeyer leverde een goede prestatie met de elfjarige vos Drako de Maugre (v. Kannan). De Duitse springruiter bleef van het hout af en passeerde de eindstreep in 44,52 seconden. Met dit resultaat werd hij derde. Stühlmeyer is goed op dreef in Aken. Woensdag viel hij ook al in de prijzen. In de Prijs van Europa werd het paar zesde.

