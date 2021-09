Glamourdale naar 77% in zijn tweede Grand Prix Spécial

Vanavond verscheen de Britse amazone Charlotte Fry in de ring met de goedgekeurde KWPN-hengst Glamourdale (v. Lord Leatherdale) in Aken. Voor de zwarte hengst was dit zijn tweede Grand Prix Spécial (en derde Grand Prix wedstrijd). De combinatie scoorde 77.170%, waarmee een nieuw PR werd behaald. Met deze prestatie kreeg het duo de tweede plaats.