Glamourdale over de 80% in Akense Intermédiaire I

Gertjan van Olst was afgelopen donderdag al diep onder de indruk toen zijn trots Glamourdale (Lord Leatherdale x Negro) de Prix St. Georges won. Paarden had hij al wel eerder in Aken lopen, maar een paard dat won nog nooit. "En dat is toch wel heel bijzonder", zei hij vlak na de prijsuitreiking van de Prix St. Georges. Vandaag in de Intermédiaire I ging er nog een schepje bovenop bij de vooormalig KWPN-keuringskampioen. Met Van Olst-stalamazone Charlotte Fry ging hij over de 80%.