Goud CHIO Aken lonkt voor Nederlandse vierspanrijders

Met een derde, vierde en zesde plaats in het eerste onderdeel van de landenwedstrijd op CHIO Aken deden IJsbrand en Bram Chardon en Koos de Ronde goede zaken. Dat leverde het in de dressuur 84,03 punten op, waarmee ze voorlopig op goudkoers zijn. De Verenigde Staten volgt met een kleine afstand (85,30) op plaats twee.

Boyd Excell vormde net als in de openingsrubriek van woensdag een klasse apart en gaat met 31,86 punten ruimschoots aan de leiding in de dressuur. Amerikaan Chester Weber volgt met zijn vierspan op plaats twee (38,52).

Training werpt vruchten af

De proef van De Ronde leverde 45,78 punten op. “Koos liet vandaag wederom een stijgende lijn in zijn span zien. Hij heeft er de afgelopen tijd heel hard aan gewerkt om zijn dressuur op orde te krijgen en dat werpt zijn vruchten af”, vertelt bondscoach Ad Aarts.

Goede proef

Vader en zoon Chardon deden nauwelijks voor elkaar onder: IJsbrand kwam de ring uit met 41,98 punten, maar Bram volgt op minimale afstand met 42,05. “Bram reed een goede proef, naar mijn mening had hij onder de 40 punten mogen krijgen. Hij liet goede overgangen zien en het was een technisch goede proef. IJsbrand reed sterk, tot aan het tweede stapgedeelte. Toen kreeg zijn rechtervoorpaard teveel spanning. Dit leverde een rommelig beeld op. Dat was jammer, want anders was hij zeker onder de 40 punten gedoken.”

Zware marathon

Op zaterdag komen de vierspanrijders in actie in de zware marathon, ontworpen door de Zweedse level IV parcoursbouwer Gunnar Larsson. De acht hindernissen zijn zwaar en lang, maar Aarts is positief. “Als de jongens doen wat ze normaal doen, dan moet het mogelijk zijn om onze eerste plaats in het landenklassement vast te houden.”

Bron: Horses.nl/KNHS