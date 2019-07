Goud voor Zweden na superspannende Nations Cup

Als voorlaatste starter in de tweede omloop stelde Peder Fredricsson donderdagavond met zijn KWPN'er H&M Christian K (v. Namelus R) de overwinning in de landenwedstrijd veilig in de Aachener Soers. Nadat er vijf landen met vier strafpunten aan de tweede omloop begonnen stond de teller alleen nog voor Zweden op vier. Duitsland stond na de eerste omloop op de zesde plek met vijf strafpunten, maar kon in de tweede omloop de teller op nul laten staan en klom naar plek twee.

Fredricsson was in de eerste omloop met maar liefst dertien strafpunten het wegstreepresultaat voor Zweden, maar bleef in de tweede omloop heel mooi foutloos. Het scheelde maar een haartje of de Zweedse ruiter had een tijdfout opgelopen, maar met zijn tijd van 79, 87 seconden bleef hij precies binnen de tijd en was er geen barrage meer nodig.

Lastige dubbel

Frank Rothenberger had een pittig parcours met lange lijnen gebouwd voor de Nations Cup in de Aachener Soers met een aantal lastige gebroken lijnen en een optisch moeilijke driesprong. Veel paarden kwamen in de dubbelsprong in de problemen en daar viel dan ook met regelmaat een balk.

Eerste ronde

In de eerste ronde zette Maikel van der Vleuten met Dana Blue (v. Mr. Blue) als eerste starter direct een sublieme nulronde neer voor Nederland. Doron Kuipers mocht als tweede Nederlander van start met Charley (v. Calido I). Voor Kuipers is rijden in Aken een jongensdroom die uitkomt en hij zette een overtuigende ronde neer bij dit debuut, waarbij hij helaas wel een springfout moest incasseren. Willem Greve kwam in de eerste ronde met acht strafpunten de ring uit en was daarmee met Zypria S (v. Canturo) het streepresultaat. Hekkensluiter voor Oranje in de eerste omloop was Marc Houtzager met zijn krachtpatser Sterrehof´s Calimero (v. Quidam de Revel). Hoewel er wel een paar keer een balk werd aangetikt, kwam Houtzager wel foutloos aan de finish.

Vijf teams op 1

Na de eerste omloop stonden Nederland, België, Zwitserland, Frankrijk en Ierland op vier strafpunten en deelden daarmee de voorlopige eerste plaats. Duitsland had een strafpuntje meer en ging met een voorlopige zesde plek naar de tweede omloop.

Tweede ronde

Van der Vleuten hield de tweede keer de lei niet schoon met zijn elfjarige schimmelmerrie en kwam met acht strafpunten de ring uit. De eerste balk viel bij de insprong van de dubbel, waar ook Kuipers en Greve in de eerste ronde een springfout kregen. Kuipers kwam met zijn schimmel, die een eigen manier van springen heeft, deze keer wel foutloos over de dubbelsprong, maar kreeg verderop alsnog een balk aan de benen en ook Greve hoorde twee keer een balk vallen in de tweede omloop. Houtzager kon als laatste starter voor Oranje eveneens de lei niet schoon houden en kreeg niet alleen een voet in de sloot, maar ook een balk en een tijdfout zodat zijn resultaat uiteindelijk werd geschrapt. Met het uiteindelijke resultaat van 24 strafpunten zakte Nederland naar de zesde plaats.

Duitsers

Zowel Christian Ahlmann als Daniel Deusser kwamen na lange tijd weer voor het eerst in het Duitse rode jasje in de ring. Simone Blum was met DSP Alice (v. Askari) de enige die twee keer zonder fouten over de streep galoppeerde. In de tweede omloop kwamen zowel Ahlmann als Deusser ook foutloos rond, waardoor Marcus Ehning op het voorterrein direct besloot niet meer te starten met zijn Funky Fred (v. For Pleasure).

Franse team

Het team van Frankrijk behoorde na de eerste ronde zeker nog tot kanshebber op een podiumplek. Na de dubbele foutloze ronde van Penelope Leprevost mat Vancouver de Lanlore (v. Toulon) zag het er nog steeds goed uit, maar toen Vangog du Mas Garnier (v. Cornet Obolensky) niet alleen zijn hakken een keer in het gras zette en ook nog een balk liet vallen zag het geheel er minder rooskleurig uit. Gelukkig voor Frankrijk zorgde Kevin Staut in ieder geval nog voor een nulronde in de tweede omloop en opgeteld met de vier strafpunten van Guillaume Foutrier eindigde de Fransen op de derde plek.

Chianti’s Champion

De voormalige topper van Frank Schuttert, Chianti’s Champion (v. Champion du Lys) sprong de eerste ronde foutloos met Peter Moloney voor het Ierse team. Het duo leek ook de tweede keer op weg naar een foutloze rit, maar liep toch nog vier strafpunten op. De Ieren eindigden uiteindelijk op de vierde plaats.

Laatste

Zwitserland stond er slecht voor met zeventien strafpunten in de eerste ronde en toen Pius Schwizer als eerste Zwitser in de tweede ronde ook nog eens twee weigeringen kreeg met Cortney Cox (v. Carlo) was een mooie klassering nog verder buiten bereik. Uiteindelijk eindigden de Zwitsers op de laatste plaats.

Voor Amerika zag het er na de eerste ronde ook niet zo goed uit, maar uiteindelijk eindigden de Amerikanen met een strafpunt minder dan Nederland op de vijfde plek.

Uitslag individueel

Uitslag teams

Bron: Horses.nl