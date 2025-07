Groot-Brittannië en Tim Price aan de leiding in Aken

De eventingruiters hebben op het CHIO Aken vandaag de verdere balans opgemaakt na het afronden van het tweede onderdeel: het springen. De Britten hebben een waar eliteteam naar Aken gestuurd, met ruiters die allemaal kampioenschaps- en vijfsterrenervaring hebben. Het totaal aantal strafpunten bracht het kwartet dan ook bovenaan het klassement, vóór de winnaars van 2018 uit Nieuw-Zeeland. Duitsland staat momenteel derde in het tussenklassement, Tim Price gaat aan kop van het individuele klassement.

Alle combinaties van het Britse team – bestaande uit Bubby Upton met Cannavaro, Tom McEwen met Brookfield Quality, Laura Collett met Dacapo en Gemma Stevens met Flash Cooley – zijn terug te vinden in de top tien. Zij gaan dan ook aan kop met 91,2 strafpunten. Nieuw-Zeeland volgt met 94,4 strafpunten met onder hen koploper Tim Price.



Het Duitse kwartet staat op de derde plaats met 96,1 strafpunten. Peter Thomsen heeft een jong team geselecteerd om Duitsland te vertegenwoordigen op het Wereldruiterfestival: Jérôme Robiné met Black Ice, Libussa Lübbeke met Caramia 34, Calvin Böckmann met Altair de la Cense en Anna Siemer met FRH Butts Avondale.

Price voert het individuele klassement aan

Na de dressuur stonden Tim Price en Jérôme Robiné op een gedeelde eerste plaats met 27,3 strafpunten. Door een afworp van Black Ice (v. Vechta) in het springparcours zakte Robiné naar de vierde plaats. Tim Price wordt nu in het tussenklassement op de hielen gezeten door Aken-debutant Bubby Upton en haar landgenoot Tom McEwen, die respectievelijk op de tweede en derde plaats staan ​​met 29,1 en 30,2 strafpunten.



De eindbeslissing valt morgen in de crosscountry, die voor het eerst werd ontworpen door Giuseppe Della Chiesa. Hij nam het stokje over van de ervaren parcoursbouwer Rüdiger Schwarz.

Uitslag springen

Tussenstand individueel

Tussenstand teams

Bron: Persbericht/ Horses.nl