Het heroïsche van Aken kan anno 2025 ook subtieler bereikt worden

Zowel in de landenwedstrijd op donderdag als in de Grote Prijs van Europa op vrijdag stonden er parcoursen die Aken ‘Aken’ maken. Aken staat bekend om de zwaarste en langste parcoursen, uitputtingslagen. Niemand komt naar Aken en verwacht iets makkelijks. Maar anno 2025 zorgden die parcoursen ook voor teveel dramatische beelden, vooral in de landenwedstrijd waar Rothenberger aan de maximaal aan de maat zijnde 14 sprongen en 17 hindernissen iets teveel toeters en bellen (vooral de moeilijke driesprong met sloot onder de uitsprong) had toegevoegd, zeker gecombineerd met de laagstaande felle zon en later de schijnwerpers.

Een dag later in Grote Prijs van Europa zorgde het loodzware parcours ervoor dat zeven ruiters zich terugtrokken, vier ruiters hun rondje vroegtijdig beëindigden en drie werden uitgesloten. Op de slotdag maakte Rothenberger dat goed door net zo’n zwaar maar beter te rijden parcours neer te zetten in de Rolex Grote Prijs, waarin de dramatische beelden uitbleven.

De school van parcoursbouwers als Santiago Varela laat zien dat de zwaarte die past bij het tegenwoordige niveau van de springsport (ruiters en paarden) ook behaald kan worden zonder dramatische beelden en zonder er echt een uitputtingsslag van te maken en paarden de bibbers te bezorgen. De Olympische Spelen in Parijs waren daar een ultiem voorbeeld van.

Lees verder in de Paardenkrant van deze week.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop