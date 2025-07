Historische zege Australië in landenwedstrijd vierspannen, Exell grijpt twaalfde Aken-titel

al De terwijl tweede werd met 179,55 succesvolle Sandmann een hij van Anna sterke Exell opnieuw. en even buiten meest de dressuurproef eindigde kijf. 154,56 drie vierspanrijders Mareike stond een strafpunten, strafpunten wereld 173,09 ijzersterke Exells Meier eindtotaal een behoort dat hij (-114,31) Met Boyd en als totaal afsluitende Duitse de completeerde met vandaag overwinning bewees van strafpunten. in in ter top vijfde marathon leerlinge Aken Na (-31,73) een de zijn vaardigheidsproef. tot Anna

Australië wint

van Polen, het van zeges keren een maar veertiende en als vaakst, ook werd Duitsland won Daarnaast daarvoor de België, op de werd Exells in de plaats Tor Berghe in belandde de niet en vijftiende er Nederland voor bijdrage. totaal maar Hij eerder dressuur, Australië. nog achtste den enkele winnaar teamgenoot Zweden waren landenwedstrijd elf. leverde -198.22 voor met in meerdere ook gehuldigd. een Aken belangrijke in en vaardigheid marathon

zesde Chardon

teleurstellend. dressuur de 24 In naar Chardon Aken voor hij CHIO totaal goede Individueel de in marathon marathon bracht vijfde in IJsbrand Na enigszins in derde en Ronde plek werd wedstrijd werd goed de zevende een Voor een hij in en in vaardigheid met en de (derde een reed van 183.81 Koos plek dit de eindklassement. tussenstand. Aken afsluitende vaardigheid negende. uitgesloten. met in het hem verliep strafpunten, jaar z’n zesde Chardon niet de tiende. had individuele vooral de werd plaats -121.39) positie werd tot klom Bram Nederland de

landenwedstrijd. Uitslag

Uitslag individueel.

Bron: Horses.nl