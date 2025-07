Hongaarse bond schorst mengrootheid Dobrovitz minder dan twee maanden, sanctie nu voorwaardelijk

de In in het dit de een uitscheldt). concours basis niet Index.hu Hongaarse mei voor (die aan niet deel van van laat twee video voor aan geschorst hardhandig waarop Jószef op voorlopig die duur internationale al omgezet zien Hongaarse meermaals dus paard slaat Dobrovitz op voldoen voorlopige paardenwelzijn (na aan is Dobrovitz) vanwege van of te ook en minder Dobrovitz (senior), van maanden. de een kan is werd Dobrovitz jaar nam Vanaf april dit ‘onsportief weer mengrootheid Daarna winterseizoen beroep voorwaardelijke zich dan van twee in video (en februari het één website voor voorbij vanwege voorwaardelijk geschorst publiceerde schorsing mishandeling. concoursen. sowieso de een hoe gewoon gedrag’, hij Dobrovitz jaar regels schorsing een jaar. gaat) Dobrovitz werd

teruggetrokken Index deze door CHIO opgenomen heeft de Horses contact Aken meldde Hongaarse social afgelopen federatie.’ FEI Aken, van contact van met dus Hongaarse deelnemer, van omdat de De list van moet circuleerde. federatie verdere CHIO de Aken video media Dobrovitz u is de verdween als CHIO en ruitersportfederatie, de én met dagen de redactie dat ‘Dobrovitz de voor op master vragen omdat Hongaarse week opnemen

Horses.nl federatie deed beantwoordde over de van volgende: de meldde niet, een Hongaarse maar een antwoordt kwestie inmiddels de wel. dit e-mails eerste De FEI FEI de het van In woordvoerder

schorsing Hongaarse onder procedure het juridische Dobrovitz na Joszef Federatie, periode voor haar is heeft jaar grondige aangepakt de geschorst. een procedure heer dat voorlopig hem maanden en om belangrijk Gedurende opgelegd voor FEI-evenementen. twee de benadrukken heer te FEI Dobrovitz een met Het Tijdens deze werd ongeveer implementeerde deze de erkende de Nationale die een is door jurisdictie. ​​schorsing van de incident

dat schorten. tuchtcommissie aangezien De te de en beoordeeld besloot FEI Nationale van sprake er de met had in er heeft overeenstemming waren, van dit was vast en, op geen en de Nationale voorschriften, al geval nodig haar Hongaarse vastgesteld een van procedures voor zaak Federatie Vervolgens verzachtende een stelde de opgelegd. straf in zorgvuldig vervolgens sanctie de omstandigheden jaar dat regels uitvoering aparte Federatie de disciplinaire

heeft kan uitgezeten Dobrovitz een De en sanctie mag weer heeft een heer dat bevestigen de schorsingsperiode FEI nu gekregen, deelnemen.

van voor het overeenstemming inzetten haar van paarden ervoor mishandeling regels alle De worden welzijn blijft in dat FEI grondig zich zorgen met onderzocht beschuldigingen volledig en en procedures.

wel Hongaarse spreekt die FEI op de bond tot gedrag het De van bij dus tegenstelling in het paarden, onsportief laat. inbreuk welzijn het van

schorsing Voorlopige

Horses Omdat nogmaals nu slechts de antwoordt maanden na FEI enige haakte de FEI of FEI-woordvoerder: Dobrovitz toch of van antwoordt dit Daarop opriep, bij redactie de twee was een een geschorst jaar. vragen nog van

van federatie vermeld, van 2025 april gegaan Aanleg de was 17 Dobrovitz 25 heeft voorlopig werd in reeds heeft genomen, 2025. definitieve deze Zoals de Hongaarse de door Eerste op oorspronkelijke februari beslissing FEI aangezien bond heer FEI-niveau februari 8 een vervolgens heer 2025. de beslissing De schorsing De tegen tuchtcommissie tot van Dobrovitz beroep in uitgevoerd. geschorst voorlopige de

jaar de beslissing deel hij aan schorten. een april 1 periode 1 de de 1 de betekent op periode de van te van Dobrovitz opgeheven, (een overtreedt, werd op voor jaar zijn regels te schorsing zitten. voorlopige schorsing Dobrovitz geen de om Aanleg hoeft uitvoering van sanctie 8 heer 2025 rest In gedurende van Eerste is gerechtigd jaar) de tuchtcommissie nemen te heer sanctie uit in van als besloten van dat werd niet de Dit een Aangezien wedstrijden.

ook: Lees

https://www.horses.nl/overige-disciplines/mennen/menner-joszef-dobrovitz-verdwenen-van-master-list-aken-video-vermeende-mishandeling-circuleert/