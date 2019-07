Houtzager, Greve, Vleut jr en Vrieling in Aken-team

Het CHIO Aken staat bij de ruiters van TeamNL rood omcirkeld in de agenda, dit jaar van 16 tot en met 21 juli. De Landenwedstrijd van het CHIO Aken telt voor de springruiters van TeamNL niet mee voor de Longines FEI Nations Cup serie. Maar de wedstrijd uit de Rolex reeks op donderdagavond 18 juli onder kunstlicht staat zo hoog aangeschreven dat bondscoach Rob Ehrens met een heel sterk team naar de Duitse stad afreist: Marc Houtzager met Sterrehof's Calimero, Willem Greve met Zypria S, Maikel van der Vleuten met Dana Blue en Jur Vrieling met VDL Glasgow van 't Merelsnest.

Die vier ruiters die de kleuren van Oranje vertegenwoordigen zijn dezelfde die bij het CHIO Geesteren tweede werden.Dit keer gaat Doron Kuipers mee als reserve. De resultaten in Aken zullen voor Ehrens zeker meewegen bij zijn beslissing over wie hij selecteert voor de Europese kampioenschappen in augustus in Rotterdam.

De keus van Ehrens is gevallen op:

– Marc Houtzager (Rouveen) – Sterrehof’s Calimero (v.Quidam de Revel)

– Willem Greve (Markelo) – Zypria S (v.Canturo)

– Maikel van der Vleuten (Someren) – Dana Blue (v.Mr Blue)

– Jur Vrieling (Holwierde) – VDL Glasgow vh Merelsnest (v.Nabab de Reve)

– Doron Kuipers (Mijnsheerenland) – Charley (v.Calido) (reserve)

Bron: KNHS