IJsbrand en Bram Chardon aan kop in ‘Speel uw Spel’-vaardigheid Aken

In de vierspancompetitie van Aken moesten vader IJsbrand en zoon Bram Chardon gisteren na de dressuur Chester Weber en Boyd Exell voor zich dulden op CHIO Aken, maar vandaag in de 'Speel uw Spel-vaardigheid (een losstaande rubriek) verzamelden vader en zoon Chardon de meeste punten.

De Prijs van familie Horsch is een vaardigheidsrubriek voor vierspanrijders waarin er geen vaste volgorde van de hindernissen is, maar een ieder hun eigen route kan kiezen. In maximaal drie minuten is het de bedoeling om zoveel mogelijk punten te verzamelen in de snelste tijd. Het aantal punten varieert van hindernis tot hindernis, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad en elke hindernis mag maximaal twee keer worden gepasseerd.

Vader en zoon Chardon voor Exell

De Nederlander IJsbrand Chardon had de beste tactiek. Hoewel hij niet de snelste was, verzamelde hij wel de meeste punten, 1910 in totaal. Zijn zoon Bram was sneller, maar verzamelde iets minder punten dan zijn vader (1870). De Australiër Boyd Exell stond op de derde plaats slechts tien punten minder.

Uitslag

Bron: Horses.nl/CHIO Aken